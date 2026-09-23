La iniciativa en Diputados promueve trámites online, menos uso de papel, intercambio seguro de información y nuevas reglas para incorporar tecnología e IA.

Diputados dio media sanción a la ley que busca llevar al Estado entrerriano hacia una gestión digital.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción por mayoría al proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa establece las bases para avanzar hacia un Estado digital, simplificar trámites y reducir progresivamente el uso del papel en la administración pública.

El proyecto será remitido ahora al Senado para continuar con su tratamiento legislativo. Entre sus principales objetivos se encuentra facilitar el vínculo de los ciudadanos con los organismos provinciales mediante herramientas que permitan realizar gestiones de manera remota y evitar la presentación reiterada de documentación que ya obra en poder del Estado.

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La propuesta busca consolidar un proceso que la Provincia ya viene desarrollando mediante la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), la firma digital y el crecimiento de Mi Entre Ríos, plataforma que actualmente cuenta con más de 100.000 usuarios y permite acceder a más de 50 trámites y servicios.

Menos papel y nuevos mecanismos

Uno de los ejes centrales del proyecto es la sustitución progresiva de los expedientes físicos por documentos digitales. La iniciativa reconoce la eficacia jurídica de la firma digital y electrónica e incorpora las notificaciones digitales como parte de la relación entre los organismos públicos y los ciudadanos.

También incorpora el principio de “una sola vez”, que permite a las distintas dependencias reutilizar e intercambiar información que ya fue presentada por una persona, siempre bajo condiciones de seguridad y resguardo de los datos.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la iniciativa no apunta únicamente a incorporar herramientas tecnológicas, sino a establecer un marco normativo que permita adaptar el funcionamiento de la administración a las nuevas modalidades de gestión.

En ese sentido, el proyecto actualiza las reglas para la contratación de tecnología y contempla servicios que forman parte del mercado actual, como almacenamiento en la nube, correo electrónico, licencias, suscripciones y software como servicio.

Datos, seguridad e inteligencia artificial

Otro de los capítulos está relacionado con la protección y administración de la información pública. El texto establece que las bases de datos estatales constituyen activos bajo titularidad, custodia y gestión de la Provincia.

A la vez, incorpora principios vinculados con la seguridad, confidencialidad, trazabilidad y protección de los datos personales. El objetivo es establecer criterios comunes para el manejo de información dentro de los organismos públicos y fortalecer las condiciones de resguardo.

La iniciativa también contempla la incorporación responsable de nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial. Para estos casos establece pautas vinculadas con la transparencia, auditoría, supervisión humana y prevención de sesgos.

De esta manera, el proyecto procura que la incorporación de sistemas automatizados se realice bajo criterios que permitan controlar su funcionamiento y garantizar la intervención humana cuando corresponda.

Aportes durante el tratamiento

Durante el análisis legislativo, la iniciativa recibió modificaciones y aportes de diferentes sectores. Entre ellos se incorporaron propuestas de UPCN, que derivaron en un artículo destinado a garantizar que el proceso de transformación digital no afecte los derechos de los trabajadores estatales.

El texto también establece el compromiso de brindar capacitación y herramientas para acompañar al personal durante la implementación de las nuevas modalidades de trabajo.

Asimismo, diputados del bloque de La Libertad Avanza realizaron aportes que fueron incorporados al proyecto finalmente aprobado por la Cámara baja.

La implementación de la futura ley será progresiva. El proyecto contempla además la continuidad de canales de atención presencial para aquellas personas que puedan enfrentar mayores dificultades para acceder a las herramientas digitales.

Entre los sectores considerados se encuentran los adultos mayores, las personas con discapacidad, quienes no cuentan con conectividad y los habitantes de zonas rurales.

Hacia un Estado digital

Con la media sanción, la Provincia avanza en la institucionalización de un proceso que ya comenzó con distintas herramientas digitales. La iniciativa busca establecer reglas permanentes para reducir el uso de papel, simplificar procedimientos y facilitar el acceso a los servicios públicos.

El proyecto deberá ahora ser tratado por el Senado entrerriano. De aprobarse, la normativa establecerá un marco general para profundizar la digitalización de la administración provincial, con herramientas orientadas a mejorar la gestión, proteger la información y ampliar las alternativas de atención a los ciudadanos.