Paraná ganó por penales y avanzó en la Copa País

Paraná avanzó en la Copa País desde los doce pasos. Venció 3 a 2 al representativo de la Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá.

Fue una noche cargada de emociones y con sabor a revancha en el interior entrerriano. Este miércoles, en el estadio Nelson Heffel del Club Deportivo y Cultural de Aranguren, las selecciones de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá (LDFN) se enfrentaron por el partido de vuelta de la Zona 3 de la Etapa Clasificatoria de la Región Litoral Sur de la Copa País.

Luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, al igual que en el encuentro de ida disputado en Paraná, la serie se definió desde el punto penal, donde el elenco paranaense fue más efectivo y se impuso por 3 a 2 , logrando así el pasaje a la siguiente ronda del certamen nacional.

El partido tuvo momentos de intensidad, con ambos equipos dejando todo en la cancha en busca de la clasificación. Las emociones estuvieron a flor de piel en las tribunas, donde el público acompañó en gran número, generando un clima digno de una final.

La conducción arbitral estuvo a cargo de Brian Godoy, acompañado por los asistentes Guillermo Otegui Ojeda y Leandro Miños, todos pertenecientes a la Liga Victoriense de Fútbol (LVF), quienes cumplieron una correcta labor en un encuentro con muchas fricciones.

Paraná, sigue en el torneo

Con este resultado, el conjunto representante de la Liga Paranaense continúa su camino en la Copa País, un torneo que reúne a selecciones de distintas ligas del país y que otorga visibilidad a talentos del fútbol del interior.