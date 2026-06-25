Ecuador dio el golpe ante Alemania y avanzó a los 16avos de final

Ecuador se impuso por 2-1 sobre los teutones, ya clasificados, y se metieron en la próxima ronda del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.

Ecuador se hizo gigante en Nueva Jersey, derrotó 2-1 a Alemania y consiguió el boleto a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los teutones, ya clasificados, arrancaron ganando por Leroy Sané, pero un bombazo de Nilson Angulo y un anticipo de Gonzalo Plata lo dieron vuelta para el equipo de Sebastián Beccacece, que se posicionó como uno de los mejores terceros en el Grupo E.