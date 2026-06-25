Ecuador se hizo gigante en Nueva Jersey, derrotó 2-1 a Alemania y consiguió el boleto a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los teutones, ya clasificados, arrancaron ganando por Leroy Sané, pero un bombazo de Nilson Angulo y un anticipo de Gonzalo Plata lo dieron vuelta para el equipo de Sebastián Beccacece, que se posicionó como uno de los mejores terceros en el Grupo E.
Ecuador dio el golpe ante Alemania y avanzó a los 16avos de final
Ecuador se impuso por 2-1 sobre los teutones, ya clasificados, y se metieron en la próxima ronda del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.
25 de junio 2026 · 19:09hs