Los chicos de la categoría 2013 del Club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay se están preparando para participar en el Nacional de Fútbol que se desarrollará los días sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre en el Club Defensa y Justicia.
Concepción del Uruguay: chicos de Gimnasia buscan apoyo para viajar al Nacional
21 de octubre 2025 · 13:40hs
Con el objetivo de reunir los fondos necesarios para cubrir los gastos del viaje, están solicitando la colaboración de empresas de la ciudad que deseen acompañarlos como patrocinadores.
Además, según confirmaron sus padres, estarán organizando una venta de pollos y un sorteo de una canasta navideña para seguir sumando recursos que les permitan concretar esta importante experiencia deportiva.