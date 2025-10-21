Caputo cruzó a la hija de Agustín Rossi: "Trabajás por acomodo y para chorear".

Luis Caputo y Delfina Rossi protagonizaron un duro cruce en redes tras la crítica de la directora del Banco Ciudad a la recompra de deuda con JPMorgan.

El ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad , tras que ella cuestionara la recompra de deuda con asistencia de JPMorgan. Caputo respondió duramente, acusándola de tener su puesto por "acomodo" y de "chorear un sueldo", desatando una polémica pública.

Todo comenzó con un mensaje del secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, quien anunció en la red social X el inicio de las tratativas para una operación de deuda. "La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación", tuiteó Quirno.

Fuerte cruce entre Luis Caputo y Delfina Rossi por la recompra de deuda con JPMorgan

Luego agregó: "Esta operación, comúnmente llamada 'Deuda por Educación', consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración, se ha designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en este proceso".

El funcionario explicó que los ahorros generados por la operación se destinarán a consolidar la inversión educativa de largo plazo.

Fue en ese momento cuando Rossi (hija del ex ministro de Defensa, Agustín Rossi) recogió el guante y lanzó una crítica con formato de "obra de teatro" que ponía en cuestionamiento el vínculo de Caputo con JPMorgan. El mensaje de Rossi fue: "1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con asistencia del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?".

El ministro de Economía no tardó en responder a la funcionaria, desatando una fuerte confrontación. Caputo contrastó su trayectoria en el sector privado con la de Rossi, incluyendo en la disputa a sus propios hijos y al padre de la directora del Banco Ciudad.

“Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto”, comenzó el ministro. "Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante", agregó.

Caputo elevó el tono y fue directo contra Rossi: "Vos, en cambio, trabajás en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público". "Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también", concluyó el ministro en su respuesta.