Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Seis autos y dos motos fueron secuestrados en el marco de la causa por Narcotráfico en que hay siete detenidos y gran cantidad de estupefacientes incautados

Seis autos y dos motos fueron secuestrados en el marco de la causa por Narcotráfico en que hay siete detenidos y gran cantidad de estupefacientes incautados

Seis autos y dos motos fueron secuestrados en el marco de la causa por Narcotráfico en que hay siete detenidos y gran cantidad de estupefacientes incautados

En continuidad con las medidas judiciales dispuestas por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay , a cargo del Dr. Hernán Viri, Secretaría en lo Criminal y Correccional N° 2 a cargo del Dr. Lucas Claret, personal de la División Drogas Peligrosas de Concepción del Uruguay, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, llevó adelante nuevas diligencias vinculadas a la importante causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, con colaboración de Prefectura Naval Argentina.

Estas medidas ampliadas, surgidas a raíz de los resultados obtenidos en los procedimientos efectuados días atrás —que culminaron con secuestros de más de diez kilos de marihuana, tres kilos y medio de cocaína, armas, dinero en efectivo y la detención de siete personas, permitieron avanzar significativamente en el esclarecimiento de la estructura delictiva investigada.

Como resultado de los recientes allanamientos y operativos complementarios, se procedió al secuestro de seis automóviles y dos motocicletas, los cuales se encontraban directamente relacionados con la actividad de la organización criminal desarticulada. Dichos vehículos habrían sido utilizados para el transporte, distribución y apoyo logístico dentro de la red de comercialización de estupefacientes que operaba en distintos barrios de la ciudad.

Concepcíon

Estas nuevas actuaciones constituyen un importante avance en la investigación que, bajo la dirección de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la Dra. Josefina M. Minatta, continúa desarrollándose con el objetivo de determinar la totalidad de las responsabilidades penales y económicas derivadas de los hechos.

Las autoridades policiales y judiciales remarcaron la coordinación y el trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales, destacando la continuidad de estas medidas refuerza el compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.