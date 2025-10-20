Uno Entre Rios | Policiales | Narcotráfico

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Seis autos y dos motos fueron secuestrados en el marco de la causa por Narcotráfico en que hay siete detenidos y gran cantidad de estupefacientes incautados

20 de octubre 2025 · 15:14hs
Seis autos y dos motos fueron secuestrados en el marco de la causa por Narcotráfico en que hay siete detenidos y gran cantidad de estupefacientes incautados

Seis autos y dos motos fueron secuestrados en el marco de la causa por Narcotráfico en que hay siete detenidos y gran cantidad de estupefacientes incautados
Seis autos y dos motos fueron secuestrados en el marco de la causa por Narcotráfico en que hay siete detenidos y gran cantidad de estupefacientes incautados

Seis autos y dos motos fueron secuestrados en el marco de la causa por Narcotráfico en que hay siete detenidos y gran cantidad de estupefacientes incautados

En continuidad con las medidas judiciales dispuestas por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Hernán Viri, Secretaría en lo Criminal y Correccional N° 2 a cargo del Dr. Lucas Claret, personal de la División Drogas Peligrosas de Concepción del Uruguay, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, llevó adelante nuevas diligencias vinculadas a la importante causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, con colaboración de Prefectura Naval Argentina.

Concepción del Uruguay causa Narcotráfico (2)

Estas medidas ampliadas, surgidas a raíz de los resultados obtenidos en los procedimientos efectuados días atrás —que culminaron con secuestros de más de diez kilos de marihuana, tres kilos y medio de cocaína, armas, dinero en efectivo y la detención de siete personas, permitieron avanzar significativamente en el esclarecimiento de la estructura delictiva investigada.

santa elena: detuvieron por segunda vez a la narcoabogada y a su madre

Santa Elena: detuvieron por segunda vez a la narcoabogada y a su madre

Salió a la luz presunto vínculo entre Fred Machado y Lácteos Vidal, empresa que habría sido aportante de la campaña presidencial de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich guarda silencio sobre la vinculación con Fred Machado

Como resultado de los recientes allanamientos y operativos complementarios, se procedió al secuestro de seis automóviles y dos motocicletas, los cuales se encontraban directamente relacionados con la actividad de la organización criminal desarticulada. Dichos vehículos habrían sido utilizados para el transporte, distribución y apoyo logístico dentro de la red de comercialización de estupefacientes que operaba en distintos barrios de la ciudad.

Concepcíon

Estas nuevas actuaciones constituyen un importante avance en la investigación que, bajo la dirección de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la Dra. Josefina M. Minatta, continúa desarrollándose con el objetivo de determinar la totalidad de las responsabilidades penales y económicas derivadas de los hechos.

Las autoridades policiales y judiciales remarcaron la coordinación y el trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales, destacando la continuidad de estas medidas refuerza el compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

Narcotráfico Concepción del Uruguay autos motos estupefacientes Narco
Noticias relacionadas
La Policía concluyó los trabajos de campo en la investigación del femicidio de Daiana Mendieta. No se encontró el celular y peritan dos cuchillos.

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Un hombre de 44 años murió de manera instantánea tras chocar contra una camioneta. El siniestro vial ocurrió en la Ruta N° 2.

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

pablo rodriguez laurta fue trasladado a cordoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Ver comentarios

Lo último

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Ultimo Momento
Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Estudiantes y un gran año en la categoría M15

Estudiantes y un gran año en la categoría M15

Policiales
Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Ovación
Estudiantes y un gran año en la categoría M15

Estudiantes y un gran año en la categoría M15

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Torneo Regional Amateur: el camino de los entrerrianos en el capítulo inicial

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

La provincia
Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Región Centro: se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios

Región Centro: se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios

Paraná: qué dice la Ordenanza  10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes de colectivo

Paraná: qué dice la Ordenanza  10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes de colectivo

Diseña Paraná: ya se conocen los seleccionados para la Feria 2025

Diseña Paraná: ya se conocen los seleccionados para la Feria 2025

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

La Escuela Inmaculada lanzó un S.O.S: suspensión de matrículas pone en riesgo su existencia

Dejanos tu comentario