Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: con tres partidos se pone en marcha el 11° capítulo

Este martes Ciclista-Echagüe, Patronato-Recreativo y Olimpia-Rowing serán los partidos que abrirán la fecha de la APB. El Bochas puede volver a ser líder.

21 de octubre 2025 · 16:50hs
Recreativo intentará recuperar el liderazgo del torneo de la APB.

Prensa APB

Recreativo intentará recuperar el liderazgo del torneo de la APB.

Este martes comenzará una nuevo capítulo del Torneo Clausura de Primera División A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Tres partidos, todos desde las 21.30, darán inicio a la 11ª fecha. Los encuentros son Ciclista-Echagüe, Patronato-Recreativo y Olimpia-Rowing.

Si el Bochas se impone en barrio Villa Sarmiento alcanzará a Sionista, que tiene fecha de descanso, en la cima de la tabla de posiciones.

El Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15 se disputó en tres intensas jornadas.

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Los seleccionados de la APB, en la previa del inicio del certamen.

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

El miércoles, a las 21.15, se medirán Estudiantes-Talleres; mientras que a las 21.30 jugarán Unión de Crespo-Quique. Si el CAE gana también será líder de la competencia.

El jueves, desde las 22, cerrarán la fecha San Martín-Paracao.

Las posiciones son Sionista 18 puntos; Recreativo y Estudiantes 16; Ciclista y Olimpia 15; Quique 14; Paracao, Unión, Talleres y Rowing 13; Echagüe y Patronato 11; San Martín 9.

El ascenso de la APB

También se iniciará la fecha 11 del torneo de Primera B de la APB. Este martes jugarán, desde las 21, Recreativo B-Viale FBC y a las 22, Paracao B-Neuquén. El miércoles se medirán, a las 21.30, Talleres B-Estudiantes B y a las 22, Echagüe B-Olimpia B. Resta confirmar Atlético María Grande-Olimpia B. Libres quedarán Quique B y San Benito.

Las posiciones son: Estudiantes B 17 puntos; Talleres B 14; Ciclista, San Benito y Atlético María Grande B 13; Echagüe B y Recreativo B 12; Viale FBC 11; Quique B, Paracao B y Olimpia B 10; Neuquén 9.

APB Recreativo Ciclista Olimpia
Noticias relacionadas
Echagüe festejó su segundo triunfo en el Clausura de la APB

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Sionista es el único líder de la APB.

APB: Sionista ganó con claridad y es único líder del Torneo Clausura

Sionista es el único líder de la APB.

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas.

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Ver comentarios

Lo último

Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Ultimo Momento
Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

Policiales
Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Ovación
Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

APB: con tres partidos se pone en marcha el 11° capítulo

APB: con tres partidos se pone en marcha el 11° capítulo

Concepción del Uruguay: chicos de Gimnasia buscan apoyo para viajar al Nacional

Concepción del Uruguay: chicos de Gimnasia buscan apoyo para viajar al Nacional

La provincia
Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Dejanos tu comentario