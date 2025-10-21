APB: con tres partidos se pone en marcha el 11° capítulo

Este martes Ciclista-Echagüe, Patronato-Recreativo y Olimpia-Rowing serán los partidos que abrirán la fecha de la APB. El Bochas puede volver a ser líder.

Recreativo intentará recuperar el liderazgo del torneo de la APB.

Este martes comenzará una nuevo capítulo del Torneo Clausura de Primera División A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) . Tres partidos, todos desde las 21.30, darán inicio a la 11ª fecha. Los encuentros son Ciclista-Echagüe, Patronato-Recreativo y Olimpia-Rowing.

Si el Bochas se impone en barrio Villa Sarmiento alcanzará a Sionista, que tiene fecha de descanso, en la cima de la tabla de posiciones.

El miércoles, a las 21.15, se medirán Estudiantes-Talleres; mientras que a las 21.30 jugarán Unión de Crespo-Quique. Si el CAE gana también será líder de la competencia.

El jueves, desde las 22, cerrarán la fecha San Martín-Paracao.

Las posiciones son Sionista 18 puntos; Recreativo y Estudiantes 16; Ciclista y Olimpia 15; Quique 14; Paracao, Unión, Talleres y Rowing 13; Echagüe y Patronato 11; San Martín 9.

El ascenso de la APB

También se iniciará la fecha 11 del torneo de Primera B de la APB. Este martes jugarán, desde las 21, Recreativo B-Viale FBC y a las 22, Paracao B-Neuquén. El miércoles se medirán, a las 21.30, Talleres B-Estudiantes B y a las 22, Echagüe B-Olimpia B. Resta confirmar Atlético María Grande-Olimpia B. Libres quedarán Quique B y San Benito.

Las posiciones son: Estudiantes B 17 puntos; Talleres B 14; Ciclista, San Benito y Atlético María Grande B 13; Echagüe B y Recreativo B 12; Viale FBC 11; Quique B, Paracao B y Olimpia B 10; Neuquén 9.