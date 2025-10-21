Uno Entre Rios | Policiales | Santa Ana

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Un vecino de Santa Ana, que pescaba en el lago de Salto Grande, en inmediaciones al Cementerio de esa localidad, cayó al agua.

21 de octubre 2025 · 08:41hs
Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Un vecino de Santa Ana, en el departamento Uruguay, murió al caer mientras pescaba en el lago de Salto Grande, en inmediaciones al Cementerio de esa localidad. El luctuoso hecho se registró el lunes.

La situación fue advertida por transeúntes y el hombre fue rescatado. Llegaron hasta el lugar personal policial y profesionales del Centro de Salud, quienes activaron las maniobras de reanimación (RCP).

La investigación por el crimen de Jazmín González avanzó con cuatro allanamientos y el secuestro de un revólver. El principal sospechoso está grave.

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

El allanamiento fue en el barrio Mosconi de Paraná.

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Luego fue trasladado en una ambulancia al hospital Santa Rosa. Poco después, el médico policial confirmó que había ingresado sin signos vitales. El informe preliminar señala “asfixia por inmersión”.

LEER MÁS: Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

No obstante, en la mañana de este martes se practicará la autopsia en Concordia, para conocer si hubo algún episodio de salud que haya provocado su caída al agua y que, consecuentemente, desencadenara en su deceso.

La noticia enluta a la comunidad santanense y a toda la región. El fallecido fue identificado como Cristian Toller, de 34 años, integrante de una tradicional familia de esa localidad.

Santa Ana Vecino
Noticias relacionadas
Seis autos y dos motos fueron secuestrados en el marco de la causa por Narcotráfico en que hay siete detenidos y gran cantidad de estupefacientes incautados

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

La Policía concluyó los trabajos de campo en la investigación del femicidio de Daiana Mendieta. No se encontró el celular y peritan dos cuchillos.

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Un hombre de 44 años murió de manera instantánea tras chocar contra una camioneta. El siniestro vial ocurrió en la Ruta N° 2.

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Ver comentarios

Lo último

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Ultimo Momento
Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

La base de Patronato modelo 2026

La base de Patronato modelo 2026

Policiales
Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

San José es el campeón de la Liga Provincial

San José es el campeón de la Liga Provincial

La provincia
El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Concordia fue nombrada como Ciudad Art Noveau de América 2025

Concordia fue nombrada como "Ciudad Art Noveau de América 2025"

Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Dejanos tu comentario