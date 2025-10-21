Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Un vecino de Santa Ana, que pescaba en el lago de Salto Grande, en inmediaciones al Cementerio de esa localidad, cayó al agua.

Un vecino de Santa Ana, en el departamento Uruguay, murió al caer mientras pescaba en el lago de Salto Grande, en inmediaciones al Cementerio de esa localidad. El luctuoso hecho se registró el lunes.

La situación fue advertida por transeúntes y el hombre fue rescatado. Llegaron hasta el lugar personal policial y profesionales del Centro de Salud, quienes activaron las maniobras de reanimación (RCP).

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Luego fue trasladado en una ambulancia al hospital Santa Rosa. Poco después, el médico policial confirmó que había ingresado sin signos vitales. El informe preliminar señala “asfixia por inmersión”.

No obstante, en la mañana de este martes se practicará la autopsia en Concordia, para conocer si hubo algún episodio de salud que haya provocado su caída al agua y que, consecuentemente, desencadenara en su deceso.

La noticia enluta a la comunidad santanense y a toda la región. El fallecido fue identificado como Cristian Toller, de 34 años, integrante de una tradicional familia de esa localidad.