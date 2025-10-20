Uno Entre Rios | Policiales | Allanamiento

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Avanza la causa por el crimen de Jazmín en Paraná: detenciones y allanamiento este lunes. También hubo un operativo antidroga.

20 de octubre 2025 · 21:51hs
El allanamiento fue en el barrio Mosconi de Paraná.

Gentileza Policial y Judiciales

El allanamiento fue en el barrio Mosconi de Paraná.

En el marco de la investigación por el homicidio de Jazmín Ayesha González en la ciudad de Paraná, la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos llevó a cabo este lunes un importante operativo en la intersección de las calles Anselmi y Franzotti, en barrio Mosconi de la ciudad de Paraná.

Durante el procedimiento, que incluyó múltiples allanamientos, fueron detenidas tres personas que estarían vinculadas al crimen que conmocionó a la comunidad de la capital entrerriana.

Seis autos y dos motos fueron secuestrados en el marco de la causa por Narcotráfico en que hay siete detenidos y gran cantidad de estupefacientes incautados

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

La Policía concluyó los trabajos de campo en la investigación del femicidio de Daiana Mendieta. No se encontró el celular y peritan dos cuchillos.

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

En pleno allanamiento

Mientras la Policía realizaba tareas de investigación en el lugar, dos motocicletas se dieron a la fuga en actitud sospechosa. En plena persecución, los ocupantes de uno de los rodados descartaron una mochila en un basural cercano.

Al inspeccionar el contenido, personal de la Dirección de Toxicología constató la presencia de estupefacientes, presuntamente cocaína y marihuana. La mochila fue secuestrada y se encuentra en proceso de peritaje para determinar la cantidad y pureza de la droga incautada.

El operativo continuó el desarrollo, mientras la Justicia avanza con las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar si existe un vínculo entre los detenidos por el homicidio y el hallazgo de la droga.

La causa está a cargo de la fiscalía correspondiente, que en las próximas horas podría ampliar las imputaciones.

Allanamiento Jazmín González Paraná Policía
Noticias relacionadas
Un hombre de 44 años murió de manera instantánea tras chocar contra una camioneta. El siniestro vial ocurrió en la Ruta N° 2.

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

pablo rodriguez laurta fue trasladado a cordoba para ser indagado por el doble femicidio

Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná.

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Ultimo Momento
Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Deportivo Riestra le ganó a Instituto y es puntero

Deportivo Riestra le ganó a Instituto y es puntero

San José es el campeón de la Liga Provincial

San José es el campeón de la Liga Provincial

Policiales
Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Ovación
San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

Deportivo Riestra le ganó a Instituto y es puntero

Deportivo Riestra le ganó a Instituto y es puntero

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

San José es el campeón de la Liga Provincial

San José es el campeón de la Liga Provincial

La provincia
Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

Empleo público: la planta de Entre Ríos supera el promedio del país

Empleo público: la planta de Entre Ríos supera el promedio del país

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Región Centro: se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios

Región Centro: se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios

Paraná: qué dice la Ordenanza  10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes de colectivo

Paraná: qué dice la Ordenanza  10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes de colectivo

Dejanos tu comentario