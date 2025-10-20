Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Avanza la causa por el crimen de Jazmín en Paraná: detenciones y allanamiento este lunes. También hubo un operativo antidroga.

El allanamiento fue en el barrio Mosconi de Paraná.

En el marco de la investigación por el homicidio de Jazmín Ayesha González en la ciudad de Paraná, la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos llevó a cabo este lunes un importante operativo en la intersección de las calles Anselmi y Franzotti, en barrio Mosconi de la ciudad de Paraná.

Durante el procedimiento, que incluyó múltiples allanamientos, fueron detenidas tres personas que estarían vinculadas al crimen que conmocionó a la comunidad de la capital entrerriana.

En pleno allanamiento

Mientras la Policía realizaba tareas de investigación en el lugar, dos motocicletas se dieron a la fuga en actitud sospechosa. En plena persecución, los ocupantes de uno de los rodados descartaron una mochila en un basural cercano.

Al inspeccionar el contenido, personal de la Dirección de Toxicología constató la presencia de estupefacientes, presuntamente cocaína y marihuana. La mochila fue secuestrada y se encuentra en proceso de peritaje para determinar la cantidad y pureza de la droga incautada.

El operativo continuó el desarrollo, mientras la Justicia avanza con las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar si existe un vínculo entre los detenidos por el homicidio y el hallazgo de la droga.

La causa está a cargo de la fiscalía correspondiente, que en las próximas horas podría ampliar las imputaciones.