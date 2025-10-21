Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Joaquín Pagola, es un joven oriundo de la ciudad de Federal y viene dando que hablar no solo a nivel local y provincial. Ahora se sube a una categoría nacional.

El automovilismo entrerriano siempre fue semillero de nuevos valores en el deporte. Y ahora se da el caso del joven Joaquín Pagola. El oriundo de Federal es una promesa dentro del deporte tuerca, con 15 años viene dando que hablar a nivel local, provincial y ahora nacional. Joaquín forma parte del Karting Entrerriano, del Fórmula 3 Entrerriana y ya fue campeón Argentino de Rotax Grand Nationals 2025 en provincia de La Rioja.

Ahora se viene su debut en la Formula 2, categoría nacional que corre junto al Turismo Carretera y en la ciudad de Paraná tendrá una fecha el 1° y 2 de noviembre que se aproxima.

Con su corta edad acumula méritos y logros. Fue el piloto más joven en ganar el la Fórmula 3 Entrerriana con 15 años; viene de festejar en una competencia nacional de karting y ahora se sube a una categoría nacional telonera del TC y será nada más y nada menos que en su provincia.

Sueña con una proyección internacional, que con el apoyo de su familia y sponsors buscará ir a Europa para realizar su propio camino. No será fácil en un deporte que importa y mucho el presupuesto que cada uno maneje más allá del talento, que seguro lo tiene.

Además, sus triunfos en el karting a nivel nacional lo posicionan como uno de los jóvenes con mayor proyección en el automovilismo de la región.

joaquin otra Foto: Juan Iribarren.

La palabra de Joaquín Pagola

En un alto en sus entrenamientos y pruebas en Paraná de ayer, Joaquín Pagola, habló con UNO y dijo sobre sus comienzos: “Arranqué a correr a mis 8 años a fines del 2017 aproximadamente. Desde ese momento participo de competencias de karting”.

Luego comentó: “Este año el logro que voy obteniendo es primero ser el piloto más joven en ganar en la Fórmula 3 Entrerriana, luego el Campeonato Nacional en karting, y ser el campeón en provincia de La Rioja y ahora estamos apuntando para el fin de año ser campeón entrerriano de karting”.

En cuanto a lo novedoso, en unos días debutará en una categoría importante en lo formativo a nivel nacional. Sobre eso dijo: “el 2 de noviembre debuto en la Fórmula 2 Argentina, la que corre con la máxima categoría del país y la del TC, en Paraná. Es un verdadero sueño. Hoy (por ayer) estuvo entrenando en el Club de Volantes Entrerrianos”.

“A mí en el automovilismo me gustaría llegar lo más lejos posible internacionalmente o nacionalmente donde se dé el presupuesto y las oportunidades. Me encantaría. Creo que es uno de los objetivos a futuro, obviamente, siempre y cuando el presupuesto no sea muy elevado, obviamente, porque tampoco hay mucho margen”, dejó en claro el entrerriano nacido en la ciudad de Federal hace 15 años.

Pagola en el logro de La Rioja integró la divisional Junior Max, llegó al final de la temporada líder del campeonato con un margen de puntos que lo ponía en una situación favorable. Con una actuación contundente durante gran parte del torneo, logró quedarse con cada una de las instancias y reunió las unidades necesarias para consagrarse campeón de manera anticipada. Ahora va por más en las categorías enterrianas y en su debut nacional en la Fórmula 2 Argentina.

Con la mirada puesta en el futuro, Joaquín Pagola se prepara para dar un salto importante en su carrera al debutar en la Fórmula 2 Argentina. Esta categoría es conocida por ser un semillero de pilotos que luego transitan hacia las máximas categorías nacionales e incluso internacionales.

Para Joaquín, la oportunidad de competir en su provincia, ante su público, es un sueño que pronto será realidad.

Con esfuerzo, pasión y el respaldo de su entorno, este joven de la ciudad de Federal se propone seguir haciendo historia en el automovilismo. Su talento y constancia ya lo han puesto en el mapa y solo resta ver hasta dónde puede llegar esta prometedora carrera.