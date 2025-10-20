Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

Tras la disputa de las semifinales, el AEC y el CAE (que ascendió) definirán cuál equipo será el campeón del segundo estamento del Torneo Oficial de Damas.

Estudiantes Blanco se aseguró su lugar en la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas para la próxima temporada.

Se conocieron los finalistas de la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Echagüe y Estudiantes Blanco definirán el título tras imponerse en sus respectivas semifinales. Tanto la final como el partido por el tercer y cuarto puesto se disputarán el sábado 15 de noviembre, en cancha a confirmar.

El Negro, el mejor de la Fase Regular, se impuso con autoridad por 3 a 0 sobre Talleres Blanco; mientras que el CAE derrotó 2 a 0 a Unión Agrarios Cerrito.

Torneo Oficial de Damas: se juegan las semifinales de la Zona Ascenso

Además, Estudiantes Blanco se aseguró el ascenso a la Zona Campeonato ya que el Echagüe no cuenta con todas las categorías, una de las exigencias requeridas por la organización para formar parte del certamen de elite local.

Las categorías formativas de la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas

Además de los partidos de Primera, se disputaron las semifinales de las distintas categorías. Tanto las finales como los partidos por el tercer y cuarto puesto también se disputarán el sábado 15 de noviembre.

Reserva: Echagüe * 1-Rowing Blanco 1 y Estudiantes Blanco 2-Talleres Blanco 1

Sub 19: Talleres Blanco 5-Echagüe 1 y Estudiante Blanco 3-Rowing Blanco 1

Sub 16: Estudiantes Blanco 1-Rowing Blanco 0 y Unión Agrarios 1-La Paz Hockey 2

Sub 14: Talleres Blanco* 2-Rowing Blanco 2 y Unión Agrarios* 1-La Paz Hockey 1

Sub 12: Unión Cerrito* 0-La Paz 0 y Paracao Amarillo* 0-Talleres Blanco 0

*: Se clasificaron por tener ventaja deportiva por haber finalizado mejor posicionado en la Fase Regular.