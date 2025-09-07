Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay venció 2 a 1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y, por la caída de Ben Hur, pudo salvarse del descenso.

Gimnasia de Concepción del Uruguay otra vez peleó el descenso y zafó.

Como viene sucediendo en los últimos años, Gimnasia de Concepción del Uruguay luchó por la permanencia en el Federal A y, otra vez, pudo ahuyentar los fantasmas del descenso en las últimas jornadas. Por la octava fecha –penúltima– de la Zona B de la Reválida, el Lobo ganó y mantuvo la categoría.

Como local, el cuadro Menssana se impuso por 2 a 1 sobre Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Agustín García, de penal, a los 25 minutos del primer tiempo, y Micael Bogado, a los 30 también de la etapa inicial, marcaron los goles del conjunto entrerriano; mientras que Luis Pérez, a los 45 del primer tiempo, descontó para el Granate.

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró un triunfo clave por la permanencia

Además de su victoria, Gimnasia se vio beneficiado por la derrota de Ben Hur por 3 a 1 como visitante ante Sportivo Las Parejas. De esta manera el cuadro rafaelino descendió al Torneo Regional Amateur para la próxima temporada.

En la última fecha el elenco entrerriano visitará, justamente, a la BH.