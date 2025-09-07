Como viene sucediendo en los últimos años, Gimnasia de Concepción del Uruguay luchó por la permanencia en el Federal A y, otra vez, pudo ahuyentar los fantasmas del descenso en las últimas jornadas. Por la octava fecha –penúltima– de la Zona B de la Reválida, el Lobo ganó y mantuvo la categoría.
Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A
Gimnasia de Concepción del Uruguay venció 2 a 1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y, por la caída de Ben Hur, pudo salvarse del descenso.
Como local, el cuadro Menssana se impuso por 2 a 1 sobre Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Agustín García, de penal, a los 25 minutos del primer tiempo, y Micael Bogado, a los 30 también de la etapa inicial, marcaron los goles del conjunto entrerriano; mientras que Luis Pérez, a los 45 del primer tiempo, descontó para el Granate.
Además de su victoria, Gimnasia se vio beneficiado por la derrota de Ben Hur por 3 a 1 como visitante ante Sportivo Las Parejas. De esta manera el cuadro rafaelino descendió al Torneo Regional Amateur para la próxima temporada.
En la última fecha el elenco entrerriano visitará, justamente, a la BH.