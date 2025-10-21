La Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados se informen por distrito.

La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados legislativos se difundan por distrito y rechazó el conteo nacional impulsado por el Gobierno.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó este martes que los resultados de las elecciones legislativas del próximo domingo se informen por distritos , informó la agencia de noticias NA. Así, frustró la intención del Gobierno nacional de agruparlos en un conteo nacional.

La polémica se originó el fin de semana, cuando, durante un simulacro del escrutinio del próximo domingo, la Dirección Nacional Electoral (DINE) presentó una conteo de votos a nivel nacional. Esto, en principio, beneficiaba al Gobierno, ya que es la única fuerza que se presenta con la misma denominación en los 24 distritos del país.

La Cámara Nacional Electoral determinó que el escrutinio legislativo sea distrital

Cámara Nacional Electoral (1).jpeg

La medida, contraria a la forma histórica de hacer el recuento de las elecciones de medio término, era rechazada por todo el arco opositor. El Justicialismo (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda (FIT) habían presentado una serie de reclamos contra la idea oficial, la cual fue desestimada hoy por la Justicia.

En su fallo, la Cámara señaló que "los artículos 156 y 158 del Código Electoral Nacional expresamente disponen que, para la elección de Senadores y Diputados nacionales (respectivamente) las provincias y la Ciudad de Buenos Aires 'se considerarán distritos electorales'".

"No hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial", indicó.