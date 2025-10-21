Uno Entre Rios | La Provincia | Vuelo

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

El 4 de noviembre se estrenará el servicio aéreo de la compañía Humming Airways, con un vuelo que operará desde el nuevo aeropuerto de Concordia

21 de octubre 2025 · 15:14hs
El 4 de noviembre se estrenará el servicio aéreo de la compañía Humming Airways, con un vuelo que operará en el nuevo aeropuerto de Concordia “Comodoro J.J. Pierrestegui”. Por estas horas, la compañía aérea trabaja en lo que es la preventa de pasajes. De momento, en la web de la empresa aérea aún no están disponibles los tickets, sólo se dice que “próximamente” lo estarán y que los precios van desde los 110 dólares.

En consecuencia, el vuelo inaugural finalmente no se concretará este 21 de octubre como había dejado saber el gobierno provincial recientemente, tras la confirmación de fuentes cercanas a la firma fundada en 2024 por tres jóvenes, publicó ElEntreRíos.

Aeropuerto de Concordia
Característica del vuelo

Cabe recordar que el tiempo estimado de viaje será de 40 a 45 minutos, con dos frecuencias semanales, los martes y jueves. “Conectar Buenos Aires con Concordia implica articular con centros estratégicos del litoral entrerriano, con complementariedad productiva, institucional y social. Estas rutas responden a una necesidad histórica de conectividad. Con distancias terrestres largas, infraestructura disponible y un modelo operativo ágil, Humming puede generar un salto en accesibilidad, competitividad y vinculación regional”, habían destacado desde la empresa allá por el 21 de julio.

Una obra clave para la integración regional

Las obras de ampliación y modernización del aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia fueron inauguradas por el gobernador Rogelio Frigerio el 30 de septiembre. Este hito de infraestructura demandó una inversión superior a los 40 millones de dólares, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto tuvo como objetivos fortalecer la productividad económica de la región, mejorar su posicionamiento turístico y reacondicionar las instalaciones para recibir aeronaves de mayor porte. Con estas mejoras, Concordia se consolidará como un nodo de conectividad regional, impulsando la llegada de turistas nacionales e internacionales y promoviendo el desarrollo de nuevos negocios.

De esta forma, Entre Ríos refuerza su infraestructura estratégica para potenciar la producción, el turismo y la integración regional.

Ampliación

La obra incluyó la ampliación de la pista de 1.600 a 2.000 metros, la construcción de una nueva terminal de pasajeros de casi 2.000 m², una torre de control, un edificio de oficinas para organismos aeroportuarios, y espacios específicos para la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio de Salvamento y Control de Incendios. También se incorporaron áreas de servicios y tecnología como un nuevo sistema de iluminación y balizamiento, estacionamiento, salas técnicas, planta de combustible, campo meteorológico y mejoras en las redes de abastecimiento y tratamiento de efluentes.

