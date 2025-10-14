Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Uno Entre Rios | La Provincia | Concepción del Uruguay

Desde el municipio de Concepción del Uruguay denuncian que no llegan los insumos para poder imprimir las licencias de conducir.

14 de octubre 2025 · 09:04hs
Según la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Agencia Nacional de Seguridad Vial no cumple con el envío de los insumos necesarios para imprimir el plástico homologado. Por este motivo se están entregando licencias de conducir digitales hasta que se normalice la entrega física.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay informa que continúa la demora en la impresión de las licencias de conducir debido a la falta de insumos provistos por el Gobierno Nacional.

municipalidad concepcion del uruguay.jpg

Modalidad digital por la falta de plástico

Tal como se informó anteriormente, esta situación responde a un faltante de insumos cuya provisión corresponde exclusivamente a Nación, por lo cual el Municipio no tiene responsabilidad primaria en este inconveniente.

Ante esta situación, que ocurre en localidades todo el país, se invita a los vecinos y vecinas a descargar la aplicación Mi Argentina en sus teléfonos celulares y allí obtener la Licencia Nacional de Conducir en formato digital, que tiene plena validez para circular hasta tanto se pueda entregar el carnet físico.

Cabe destacar que los trámites habituales para la Licencia de Conducir o su renovación se mantienen de la misma manera y a través de los sistemas de turnos. La diferencia radica en que habitualmente, una vez finalizado el trámite correspondiente, la credencial habilitante se imprime en un plástico homologado que sólo puede ser provisto por el organismo nacional. Sin embargo, desde hace varias semanas, dichos insumos no están siendo entregados a los municipios, lo que genera demoras.

Finalmente, la Municipalidad de Concepción del Uruguay pide disculpas a los vecinos por las molestias que esta situación pueda ocasionar. Si bien el faltante de insumos depende exclusivamente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde el Municipio se continúa realizando los reclamos y gestiones correspondientes para brindar respuestas a los ciudadanos, entendiendo la importancia de contar con su licencia de conducir en tiempo y forma.

Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

Día Mundial de la espirometría: una herramienta clave para cuidar la salud respiratoria

Día Mundial de la espirometría: una herramienta clave para cuidar la salud respiratoria

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

