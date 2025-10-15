Concepción del Uruguay será sede del Argentino de Bochas.

Concepción del Uruguay es una ciudad es líder en las bochas a nivel provincial. Del 4 al 7 de diciembre se realizará el campeonato argentino.

Los mejores bochófilos del país estarán en Concepción del Uruguay entre el 4 y 7 de diciembre, próximo, para protagonizar una nueva edición del Campeonato Argentino masculino de primera división de bochas . Como es habitual a muy diferentes disciplinas, corroborando sus atributos de ciudad asociada al deporte.

El certamen, reservado para las categorías individual, dúos y tríos, tendrá por escenario a las canchas de los clubes locales de bochas, a los que se sumarán Juventud de Caseros y Unión y Recreo San Justo, del interior del departamento. En las últimas horas, el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, recibió en su despacho a Héctor Maiztegui, presidente de la Asociación Uruguayense de Bochas, entidad que ha asumido la organización del torneo.

La Selección Argentina se juega el paso a la final ante Colombia

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

Sede argentina de bochas

Concepción del Uruguay es una ciudad que tiene un ostensible liderazgo en las bochas a nivel provincial y expresa una referencia a escala nacional por su proyección institucional y deportiva.

En su encuentro con el presidente municipal, el titular de la AUB manifestó que no es casualidad que la ciudad haya sido designada para la realización de la competencia, elección en la que fue decisiva los óptimos antecedentes en materia organizativa, unánimemente reconocidos.

Se estima que llegarán veinticuatro delegaciones, provenientes de diecisiete provincias, a las que se sumarán otras en representación de diferentes asociaciones, razón por la cual alrededor de doscientas cincuenta personas –entre jugadores, técnicos, árbitros y dirigentes- participarán de la cita.

Si bien la programación definitiva está en preparación, la idea de los anfitriones incluye el desfile de las delegaciones en plaza Ramírez, a modo de ceremonia de apertura. Para el viernes 5 de diciembre, en cambio, quedó confirmada una cena a la que asistirán todos los participantes.

Participantes

Además de la Federación Entrerriana, la Asociación Uruguayense de Bochas estará representada por un equipo propio, como corresponde a la tradición del torneo.

Entre otros muchos jugadores de reconocida calidad técnica, el público uruguayense podrá apreciar el desempeño de Omar Serrano, Pablo Apez y los campeones mundiales Nicolás Pretto y Raúl Basualdo, presencias que garantizan partidos de alto nivel.

Concepción del Uruguay abre sus puertas al campeonato argentino de bochas, como es habitual a muy diferentes disciplinas, corroborando sus atributos de ciudad asociada al deporte.

A modo de ratificación, el intendente Lauritto comprometió la colaboración de la Municipalidad para acompañar el esfuerzo de la dirigencia de la Asociación Uruguayense de Bochas.