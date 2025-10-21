El Gobierno enfrenta su mayor desafío en Buenos Aires, pero mantiene confianza en CABA, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego.

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias.

El Gobierno estima que habrá un 30% de ausentismo en la elección legislativa del domingo . "Esperamos una participación habitual del 70%", aseguraron en Casa Rosada. Esta predicción guarda similitudes con lo ocurrido en otras elecciones de este año, como en Buenos Aires, donde el 37% del padrón no votó, y en Santa Fe, con un 48% de ausentes.

Aunque esta información refleja cierta apatía de la población, no es un fenómeno nuevo. En las elecciones legislativas anteriores, las de 2021, solo un 71% del padrón asistió a votar.

El Gobierno busca reforzar su posición con triunfos en Mendoza, CABA, Entre Ríos y Chaco

Más allá de esta proyección, La Libertad Avanza seguirá hasta último momento polarizando con el kirchnerismo para evitar una sangría de votos hacia las fuerzas del centro, como Provincias Unidas.

"Que va a ser buena, va a ser buena la elección. Porque vamos a aumentar la cantidad de diputados y senadores en el Congreso. Hay que ver cuántos", aseguraron a TN el lunes fuentes del Gobierno.

Otra fuente agregó: "Entre La Libertad Avanza y el PRO vamos a tener el tercio necesario. Se suman los que entren por los gobiernos provinciales. Vamos a poder hacer reformas razonables".

Desde el oficialismo entienden que, si obtienen un tercio en la Cámara de Diputados, podrán evitar insistencias de leyes especiales, vetos presidenciales y hasta bloquear posibles juicios políticos. Sin embargo, aseguraron que sí o sí deberán mantener alianzas con fuerzas dialoguistas.

En el Ejecutivo sostienen que, a nivel nacional, La Libertad Avanza podría ganar las elecciones. Pero, al tratarse de un comicio de medio término, será necesario ver cómo le va al oficialismo en cada distrito del país.

La principal dificultad se presenta en la provincia de Buenos Aires. Si bien en LLA creen que no se repetirá el fracaso del domingo 7 de septiembre (cuando quedó casi 14 puntos abajo de Fuerza Patria), saben que el resultado no será favorable.

"Estamos un poco abajo en PBA", graficó este martes una voz oficial del Ejecutivo. La intención en ese territorio es lograr que la brecha con el kirchnerismo se reduzca al máximo posible; es decir, que la diferencia no sea de dos dígitos, sino de uno.

Por otro lado, aparecen dos provincias clave para la gestión libertaria: Córdoba y Santa Fe.

Fuentes libertarias, al tanto de las proyecciones y encuestas, expresaron que el candidato Gonzalo Roca de LLA se ha emparejado, y que (a diferencia de hace unos días) el ex gobernador Juan Schiaretti, que busca una banca en la Cámara Baja, habría caído entre ocho y diez puntos.

En Santa Fe, la situación sería similar. Por ello, ante la posibilidad de obtener un resultado mejor del esperado, Javier Milei cerrará la campaña el próximo jueves en Rosario. La intención es impulsar a Agustín Pellegrini, que se postula como diputado nacional.

Finalmente, la gestión libertaria tiene confianza en otras seis provincias: CABA, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego. En casi todas ellas, LLA acordó alianzas con fuerzas provinciales o con el PRO para mejorar su rendimiento.