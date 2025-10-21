Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

La investigación por el crimen de Jazmín González avanzó con cuatro allanamientos y el secuestro de un revólver. El principal sospechoso está grave.

La investigación por el crimen de Jazmín González avanzó con cuatro allanamientos y el secuestro de un revólver. El principal sospechoso está grave.

La investigación por el brutal asesinato de la adolescente Jazmín Ayesha González, de 16 años, ocurrido el domingo a la madrugada en Paraná, registró un nuevo avance este martes con cuatro allanamientos en domicilios del barrio Mosconi. En el marco de los cuales se secuestró un arma de fuego que presuntamente fue utilizada en el homicidio. El principal sospechoso del crimen, Yamil Cabrera, de 20 años, permanece internado en el hospital San Martín en grave estado tras haber sido atacado a puñaladas tras el crimen.

Los procedimientos, llevados adelante por la División Homicidios y la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, se realizaron bajo directivas del fiscal Laureano Dato. Las medidas apuntaron a viviendas vinculadas directamente con los involucrados en el crimen y permitieron el hallazgo de elementos clave para esclarecer el caso.

Uno de los operativos más significativos se concretó este martes en el domicilio de Cabrera, señalado como quien habría efectuado el disparo que terminó con la vida de Jazmín. Según precisó a UNO el director de Homicidios, Miguel Della Valle, el revólver calibre .38 fue encontrado oculto en el patio de la casa. “Hicimos cuatro allanamientos. Uno en el domicilio del supuesto autor y en domicilios de personas que estaban relacionados de alguna manera a él. En el de Cabrera se encontró en un montículo de arena que estaba cubierto por una lona un revólver .38”, explicó.

Arma secuestrada Paraná

La noche del crimen, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros. Esta habría sido disparada por el acompañante de Cabrera luego de que la adolescente ya había caído al suelo, por lo que no se trataría del arma homicida. “Por eso entendemos que esa no era el arma homicida, sino que puede llegar a ser esta que encontramos hoy. Pero esto lo terminará de establecer la pericia”, señaló Della Valle.

El joven que ocultó la 9 mm quedó detenido, aunque, según la investigación, no habría tenido participación directa en el crimen. “No tiene nada que ver el chico, pero él la recibió para ocultarla”, aclaró el director de Homicidios.

Cuatro detenidos

Por el crimen de Jazmín hay actualmente tres detenidos: el presunto autor del disparo mortal, un segundo joven que también habría realizado disparos, y un tercero que ocultó el arma 9 mm. Además, un cuarto detenido corresponde a un hecho posterior, cuando un grupo atacó a Cabrera en su casa en un intento de venganza. Fue apuñalado dos veces en el abdomen y sufrió una herida en el cuero cabelludo; su padre también resultó lesionado.

Los investigadores ahora esperan los resultados de los peritajes balísticos para determinar si el revólver .38 fue el arma utilizada en el crimen. Estos elementos son fundamentales para que Fiscalía avance con la imputación formal.

Mientras tanto, se mantiene un fuerte operativo policial en el barrio Mosconi, donde la tensión entre vecinos sigue siendo alta. La causa sigue en pleno desarrollo, y las próximas horas serán claves para definir la imputación del principal sospechoso, siempre y cuando su estado de salud —actualmente delicado— lo permita.