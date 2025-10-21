Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Julián Jonathan Manrique, de 21 años, quien enfrenta cargos por los supuestos delitos de Homicidio en grado de tentativa por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de guerra y provisión ilegítima de arma de fuego.

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, dispuso hacer lugar al acuerdo que le presentaron el fiscal, Laureano Dato, y el defensor, César Jardín, que representa a Julián Jonathan Manrique, de 21 años, quien enfrenta cargos por los supuestos delitos de Homicidio en grado de tentativa por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de guerra y provisión ilegítima de arma de fuego. Es por los graves hechos ocurridos el domingo 19 a las 4 en el barrio Mosconi, en el oeste de Paraná que terminaron la muerte de Jazmín González de 16 años.

El joven iba en una de las motos que participó del intercambio de disparos con otro grupo, en el que Jazmín Ayesha González recibió un disparo en la cabeza que la mató en el acto. Manrique y la víctima eran del mismo grupo. El grave hecho generó la sustanciación de cuatro expedientes derivados. Ocurrió el domingo 19 a las 4 tras una fiesta. El autor del hecho es primo de la víctima.

Las partes acordaron y el juez hizo lugar a la imposición de 60 días de prisión preventiva en la modalidad domiciliaria en una casa a aportar. Como la defensa aún no la hizo, se acordó que quede alojado en Alcaidía de Tribunales por 24 horas. El juez le resaltó al joven que una vez vencido aquel plazo, a las 12 del miércoles, será inmediatamente trasladado a la Unidad Penal Nº1 hasta que se brinde el domicilio y el nombre del garante de la medida. También le informó a las partes que para acreditarlo se realizará una audiencia en la que exigió que esté presente la o el garante.

Jazmín González Manrique Foto: APF

Dato le imputó a Manrique que “el domingo 19 de septiembre de 2025 a las 4, Julián Jonathan Manrique circulaba en moto por la Cortada G hacia la Cortada A de barrio Bajada Grande, junto a Jazmín Ayesha González, de 16 años, cuando al menos dos personas comenzaron a arrojarles piedras y otra moto honda roja, en la iba Facundo Montenegro acompañado de Yamil Alexandre José Luis Cabrera, que realizó al menos dos disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros que sacó de entre sus pertenencia alcanzado uno de ellos a González que se desvaneció en la calle como consecuencia del disparo”, publica APF.

El fiscal sostuvo que “inmediatamente después”, Manrique descendió de la moto y efectuó varios disparos con una Bersa calibre 9 milímetros en dirección a las personas que los habían agredido previamente, destacando que en el “lugar además transitaban numerosas personas que se retiraban de una fiesta en una vivienda cercana al lugar del hecho”.

Jazmín González 1

Fiscalía entendió que aquella acción que emprendió Manrique, la hizo “con conocimiento del riego que ello implicaba para la vida de aquellas, retirándose del lugar”. Fiscalía también el imputó que “momentos posteriores Manrique entregó el arma a Jesús Joel Gómez con la finalidad de ocultarla, quienes no revestían la calidad de legítimos usuarios”.

Las partes entendieron que se acreditan en este momento de la investigación los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Dato aportó que la medida era razonable y proporcional al hecho que se investiga, pesquisa que está en sus inicios.

El acusador aportó que se agregaron al legajo filmaciones de cámaras de seguridad, tanto oficiales como privadas, que exhiben cómo fue el desarrollo de los hechos y de los que surge la cristalización del peligro de entorpecimiento contemplado. Fue en referencia a que se puede observar a Manrique entregarle el arma calibre 9 milímetros marca Bersa a Gómez, de quien en una audiencia que se realizará este martes a las 13, definirá su destino inmediato.