Boca venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Torneo Proyección

Boca y gimnasia igualaron 2 a 2 en el Florencio Sola y en la tanda de penales el Xeneize se impuso 4 a 1 y levantó un nuevo trofeo en la categoría.

En un partidazo, Boca le ganó este miércoles por la noche por penales a Gimnasia de La Plata en la final y se consagró campeón del Torneo de Reserva . El encuentro tuvo muchísimas emociones, terminó empatado 2-2 y se cerró con un final apasionante para la consagración del Xeneize.

El gol del equipo platense fue de Santino López García, a los 11 minutos. Por su parte, Boca inició la remontada con un tanto de Valentino Simoni , que mandó la definición al tiempo extra. Sobre el final del primer tiempo del alargue, Leonel Flores anotó el 2-1 que desató la alegría de los fanáticos en la cancha de Banfield.

Sin embargo, en el arranque del segundo tiempo extra, el Lobo volvió a golpear con un golazo de Sergio Troncoso, que mandó la definición a los penales.

En la tanda, los jugadores de Boca no erraron y la fortuna estuvo de su lado: Troncoso tiró su remate por encima del travesaño y Zappulla estrelló su tiro contra el poste superior.

Festejo

De esta manera, el Xeneize consiguió un nuevo logro en las divisiones formativas luego de consagrarse campeón en la Séptima y ser la institución que más puntos consiguió en toda la temporada de la Primera División.

Además, la próxima semana jugará ante Vélez por el Trofeo de Campeones de la división.