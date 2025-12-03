Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Torneo Proyección

Boca y gimnasia igualaron 2 a 2 en el Florencio Sola y en la tanda de penales el Xeneize se impuso 4 a 1 y levantó un nuevo trofeo en la categoría.

3 de diciembre 2025 · 22:23hs
Boca festejó en el certamen de Reserva tras los penales.

Boca festejó en el certamen de Reserva tras los penales.

En un partidazo, Boca le ganó este miércoles por la noche por penales a Gimnasia de La Plata en la final y se consagró campeón del Torneo de Reserva. El encuentro tuvo muchísimas emociones, terminó empatado 2-2 y se cerró con un final apasionante para la consagración del Xeneize.

Lo que dejó el partido de Boca con Gimnasia

El gol del equipo platense fue de Santino López García, a los 11 minutos. Por su parte, Boca inició la remontada con un tanto de Valentino Simoni, que mandó la definición al tiempo extra. Sobre el final del primer tiempo del alargue, Leonel Flores anotó el 2-1 que desató la alegría de los fanáticos en la cancha de Banfield.

Dario Herrera será el árbitro para Boca-Racing.

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros

El Torneo Clausura 2025 pronto conocerá a su campeón.

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Sin embargo, en el arranque del segundo tiempo extra, el Lobo volvió a golpear con un golazo de Sergio Troncoso, que mandó la definición a los penales.

En la tanda, los jugadores de Boca no erraron y la fortuna estuvo de su lado: Troncoso tiró su remate por encima del travesaño y Zappulla estrelló su tiro contra el poste superior.

Festejo

De esta manera, el Xeneize consiguió un nuevo logro en las divisiones formativas luego de consagrarse campeón en la Séptima y ser la institución que más puntos consiguió en toda la temporada de la Primera División.

Además, la próxima semana jugará ante Vélez por el Trofeo de Campeones de la división.

