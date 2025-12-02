Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Para definir a los finalistas del Torneo Clausura, Boca y Racing jugarán el domingo a las 19, mientras que Gimnasia y Estudiantes se medirán el lunes a las 17.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó el cronograma para las semifinales del Torneo Clausura , instancia en la que Boca recibirá a Racing, mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata será anfitrión de Estudiantes en el clásico de La Plata.

El primer finalista se conocerá el domingo, cuando Boca reciba a Racing en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera a las 19; mientras que el lunes se disputará el derbi de las Ciudad de las Diagonales a las 17 que se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, El Bosque.

Cómo llegan a las semifinales del Torneo Clausura

El Xeneize llega a esta instancia tras derrotar en los octavos de final a Talleres de Córdoba por 2 a 0 y, posteriormente, hizo lo propio contra Argentinos Juniors por la mínima. Mientras que la Academia dejó en el camino a River con el que jugó un difícil partido que finalizó 3 a 2; y en cuartos de final, superó en los penales a Tigre luego de igualar sin goles en los noventa minutos y el tiempo extra.

En tanto, el Lobo es la sorpresa de estos playoffs, ya que en Santa Fe dejó en el camino a Unión por 2 a 1 y, posteriormente, también de visitante, eliminó a Barracas Central por 2 a 0. Por el lado del Pincha, se convirtió en el centro de la polémica en los octavos de final luego de ganarle por 1 a 0 a Rosario Central, campeón de la Liga 2025, y protagonizar el espaldazo en el pasillo al Canalla. En cuartos de final, superó por 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.