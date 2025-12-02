Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

Racing Club eliminó este lunes 4-2 por penales a Tigre y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura. En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el partido terminó igualado sin goles. En una definición electrizante y que contó con tres expulsados, la Academia se hizo fuerte en los tiros desde el punto penal y gracias a dos atajadas de Facundo Cambeses, avanzó entre los cuatro mejores del campeonato. En la siguiente instancia jugará ante Boca Juniors, que viene de superar a Argentinos Juniors.

Si bien Racing comenzó el partido con un ritmo arrollador y dominó casi en su totalidad, no logró concretar ninguno de los seis remates que tuvo y se fue apagando con el correr de los minutos. Apenas para contar un disparo de Maravilla Martínez que fue bloqueado y otra acción en la que el arquero de Tigre, Felipe Zenobio, evitó el gol tras un centro de Gabriel Rojas .

Por su parte, el Matador, que debió hacer un cambio obligado a los 32 minutos por la lesión de Federico Álvarez (en su lugar ingresó Diego Sosa), apeló al contragolpe y a saltar líneas con los pelotazos profundos de sus marcadores centrales. Intentó enfriar el juego y lo logró, pese a las quejas constantes de los jugadores locales por entender que hacían tiempo. A poco del final, hubo una mano penal de Laso tras un remate de Nazareno Colombo, pero el árbitro Andrés Merlos no sancionó porque la acción fue invalidada por offside.

Durante el segundo tiempo, las ocasiones más claras llegaron sobre el final: Maravilla Martínez tuvo dos oportunidades muy claras para marcar para Racing, pero el arquero de Tigre Zenobio respondió con atajadas decisivas. Por el lado del Matador, Nacho Russo también estuvo cerca de anotar tras una contra, pero su remate se fue desviado.

En la última jugada del segundo tiempo, Ramón Arias fue expulsado por cortar un contragolpe y cometer una dura infracción desde atrás a Maravilla Martínez. Los 90 minutos reglamentarios se caracterizaron la intensidad y las oportunidades desperdiciadas.

El primer tiempo suplementario dejó de todo: un gol anulado, una polémica por un posible penal y otro expulsado. El que recibió la doble tarjeta amarilla, por ende expulsión, fue Gastón Martirena a los 9 minutos luego de realizar un gesto irónico hacia el árbitro Andrés Merlos tras la revisión de un posible penal para Racing. El equipo dirigido por Costas reclamó una falta del arquero Felipe Zenobio sobre Conechny, pero el juez ni el VAR sancionaron la infracción. Además, Vergara convirtió para Racing pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Maravilla Martínez, que fue quien lo asistió.

Racing y Tigre tampoco pudieron sacarse diferencias en el segundo tiempo extra. La intensidad continuó y se sumaron dos nuevos expulsados: Santiago Sosa vio la roja tras recibir la segunda amonestación por una fuerte falta sobre Alfio Oviedo, quien sufrió una hemorragia en sus fosas nasales. Mientras que en el tramo final, la ocasión más clara volvió a tenerlo a Maravilla Martínez como protagonista, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Las estadísticas reflejaron el dominio de Racing, que alcanzó un 68% de posesión, realizó 24 tiros al arco y completó 515 pases correctos, frente a los 12 remates y 144 pases de Tigre. A pesar de la superioridad en el juego, el marcador no se modificó y ninguno de los equipos logró romper la igualdad. Todo se definió en los tiros desde el punto penal, donde otra vez la figura de Facundo Cambeses se hizo gigante y con dos remates atajados a Tomás Cardona y Joaquín Laso logró la clasificación.

Racing llegó motivado

Racing venía de lograr en su estadio una victoria agónica frente a River Plate, un rival que históricamente le resultó adverso. Este triunfo no solo significó una revancha tras la eliminación en la Copa Argentina, sino que también estuvo marcado por el reciente traspaso de Maximiliano Salas al conjunto millonario, un hecho que sumó tensión al cruce.

Por el lado de Tigre, el equipo dirigido por Diego Dabove venía fortalecido tras eliminar a Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, en condición de visitante. El Matador se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de David Romero, luego de realizar el tradicional pasillo de honor al campeón.