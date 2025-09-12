Uno Entre Rios | Ovación | Vélez

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Vélez igualó 0-0 en el Ducó en una noche agridulce: gran preocupación por Marchiori de cara a la serie con Racing por la Libertadores.

12 de septiembre 2025 · 21:16hs
Huracán y Vélez empaton 0 a 0.

Huracán y Vélez empaton 0 a 0.

En el encuentro interzonal correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Huracán y Vélez igualaron 0-0. El Fortín jugó con un hombre menos desde los 30 minutos del primer tiempo por la expulsión de Agustín Lagos.

Con este resultado, el Globo llegó a los 12 puntos en la Zona A y permanece dentro de los puestos de playoff, mientras que el elenco de Liniers alcanzó las 15 unidades en la Zona B, lo que no le permitió superar la línea del líder, Riestra (16).

Lali Espósito se convierte en la única artista en presentar cinco Vélez en un año

Lali Espósito se convierte en la única artista en presentar cinco Vélez en un año

Enzo Salas, delantero de Vélez de Chajarí, desperdició un insólito gol. La maniobra rápidamente se hizo viral.

El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

Con respecto a la tabla anual, los de Parque Patricios se mantienen dentro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana con 39 unidades. Por su parte, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto suman 29, ya lejos de los puestos de descenso por esa vía.

La primera llegada con peligro fue favorable al Fortín. Manuel Lanzini combinó con Elías Gómez por la banda izquierda, se metió en el área, se sacó a un hombre de encima con una gambeta y remató. Sin embargo, su disparo se encontró con la humanidad del arquero, Hernán Galíndez.

A los 15 minutos, la visita hizo uso de unas de sus mejores armas: presionó y contraatacó rápido. Con esa fórmula, puso a correr a Michael Santos por la banda derecha, este metió un centro al corazón del área para la llegada de Francisco Pizzini que establecía el 1-0 con un toque sutil. No obstante, una posterior revisión del VAR certificó que Santos se encontraba en fuera de juego en el origen de la jugada y el tanto no subió al marcador.

Cerca de la media hora de juego, el arquero de Vélez, Tomás Marchiori, tuvo que ser reemplazado. Unos minutos antes, el guardameta sintió un dolor en su pierna derecha cuando quiso rechazar una pelota. En su lugar ingresó el colombiano Álvaro Montero.

Las malas noticias continuaron llegando para el elenco de Liniers. Poco tiempo después de la lesión de Marchiori, el lateral derecho, Agustín Lagos, se fue expulsado por doble amarilla y dejó a su equipo con un jugador menos.

De todos modos, el Globo no pudo hacer pesar la diferencia numérica a su favor en los minutos restantes hasta el final del primer tiempo. Incluso, el elenco visitante volvió a inquietar a Galíndez que tuvo que responder con firmeza para evitar una caída de su valla y los equipos se fueron al descanso con un 0-0 en el marcador.

Los primeros momentos del complemento mantuvieron la paridad. Aunque fue el conjunto de Parque Patricios el que mantuvo la iniciativa, empujado por su hinchada y por tener un hombre más que su rival.

Cerca del final, Agustín Urzi probó desde media distancia y exigió a Montero, que, con una vuelo espectacular, evitó la caída de su valla.

Lo que sigue para Huracán y Vélez

En la próxima fecha, Huracán recibirá a Racing, el viernes 19/9 a las 19, mientras que Vélez visitará a San Martín de San Juan, el mismo día desde las 19:15.

Vélez Huracán Libertadores Racing Torneo Clausura
Noticias relacionadas
 Jano Gordon marcó los dos goles de Vélez en la final.

Vélez venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

El partido de Vélez y Central Córdoba será en la cancha de Rosario Central.

Vélez y Central Córdoba se enfrentarán en la final

Participarán los clubes Talleres, San Martín, Universitario, Diamantino, Neuquén, Sionista y Paracao.

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

El abrazo entre Solari y Colombo, autores de los goles para la victoria de Racing.

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Ver comentarios

Lo último

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Ultimo Momento
Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey se quedaron sin semifinales

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey se quedaron sin semifinales

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

La provincia
Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Dejanos tu comentario