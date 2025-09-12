Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Como local Racing se impuso por 2 a 0 y tuvo un importante envión para el cruce del martes contra Vélez por la Copa Libertadores.

El abrazo entre Solari y Colombo, autores de los goles para la victoria de Racing.

Racing derrotó a San Lorenzo por 2 a 0 en el estadio Presidente Perón, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Los goles fueron convertidos por el defensor Nazareno Colombo, a los 36 minutos de la primera parte, y el delantero Santiago Solari, en 12 del complemento.

La primera llegada fue del local, a los cuatro minutos de la primera etapa, con un sorpresivo avance por el medio del lateral Facundo Mura, cuyo disparo desde el borde del área chica salió bajo y a las manos del arquero Orlando Gill.

Racing abrió el marcador a los 36 minutos, luego de un córner al primer palo, con un cabezazo del delantero Santiago Solari que fue empujado al gol, en el área chica, por Nazareno Colombo.

Racing amplió su ventaja y celebró

San Lorenzo no tuvo llegadas de riesgo hasta el segundo minuto del complemento. Luego de una combinación entre los delanteros Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti, un centro atrás le quedó al volante Nicolás Tripichio, que remató desviado.

La Academia amplió la ventaja a los 12 minutos. Un gran pase largo de Colombo puso a correr a Santiago Solari, quien partió habilitado ante una defensa desacomodada, punteó la pelota para deshacerse del achique del arquero Orlando Gill y convirtió ante el arco desguarnecido.

Tres minutos más tarde, el Ciclón se perdió el descuento. Alexis Cuello gambeteó desde la derecha hacia el medio y sacó un gran remate, alto y potente, que se estrelló en el travesaño de un Cambeses que nada podía hacer.

De esta manera, Racing tomó aire en el grupo y llegará con un importante envión anímico para el cruce del próximo martes, como visitante ante Vélez, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.