Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Como local Racing se impuso por 2 a 0 y tuvo un importante envión para el cruce del martes contra Vélez por la Copa Libertadores.

12 de septiembre 2025 · 21:15hs
El abrazo entre Solari y Colombo

Rodrigo Valle

El abrazo entre Solari y Colombo, autores de los goles para la victoria de Racing.

Racing derrotó a San Lorenzo por 2 a 0 en el estadio Presidente Perón, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Los goles fueron convertidos por el defensor Nazareno Colombo, a los 36 minutos de la primera parte, y el delantero Santiago Solari, en 12 del complemento.

La primera llegada fue del local, a los cuatro minutos de la primera etapa, con un sorpresivo avance por el medio del lateral Facundo Mura, cuyo disparo desde el borde del área chica salió bajo y a las manos del arquero Orlando Gill.

Huracán y Vélez empaton 0 a 0.

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

gabriel gomez se hizo cargo de la derrota de patronato

Gabriel Gómez se hizo cargo de la derrota de Patronato

Racing abrió el marcador a los 36 minutos, luego de un córner al primer palo, con un cabezazo del delantero Santiago Solari que fue empujado al gol, en el área chica, por Nazareno Colombo.

Racing amplió su ventaja y celebró

San Lorenzo no tuvo llegadas de riesgo hasta el segundo minuto del complemento. Luego de una combinación entre los delanteros Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti, un centro atrás le quedó al volante Nicolás Tripichio, que remató desviado.

La Academia amplió la ventaja a los 12 minutos. Un gran pase largo de Colombo puso a correr a Santiago Solari, quien partió habilitado ante una defensa desacomodada, punteó la pelota para deshacerse del achique del arquero Orlando Gill y convirtió ante el arco desguarnecido.

Tres minutos más tarde, el Ciclón se perdió el descuento. Alexis Cuello gambeteó desde la derecha hacia el medio y sacó un gran remate, alto y potente, que se estrelló en el travesaño de un Cambeses que nada podía hacer.

De esta manera, Racing tomó aire en el grupo y llegará con un importante envión anímico para el cruce del próximo martes, como visitante ante Vélez, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Racing San Lorenzo Torneo Clausura Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Participarán los clubes Talleres, San Martín, Universitario, Diamantino, Neuquén, Sionista y Paracao.

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande.

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey intentarán finalizar el certamen de buena manera.

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey se quedaron sin semifinales

Los boxeadores Alan Godoy y Sofía Palacios fueron campeones en los Jadar.

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Ver comentarios

Lo último

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Ultimo Momento
Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey se quedaron sin semifinales

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey se quedaron sin semifinales

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

La provincia
Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Dejanos tu comentario