Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Con Rubén Forestello en la cuerda floja, Patronato se presenta en Jujuy

Este domingo Patronato visitará a partir de las 17 a Gimnasia, por la octava fecha de la Primera Nacional.

5 de abril 2026 · 08:40hs
Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Prensa Patronato

Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

El inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional para Patronato ha sido muy malo en todo sentido, tanto desde los resultado como desde el juego. Eso ha generado ofuscación en barrio Villa Sarmiento, ya que temen que se repita la posibilidad de pelear seriamente por la permanencia en la divisional, tal como ocurrió en 2024.

Y como siempre sucede en el fútbol, cuando los resultados positivos no llegan, la lupa se posa sobre los entrenadores. En este caso, quien está en la mira del Mundo Rojinegro es Rubén Forestello.

Rubén Forestello le abrió la puerta a su salida.

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Patronato cae en La Tacita de Plata.

Patronato perdió en el norte argentino y está en zona de descenso

Pese a que los dirigentes habrían manifestado su respaldo al Yagui durante la semana, en el fútbol se sabe que cuando esto ocurre muchas veces no es lo que realmente se piensa. Porque tras la derrota por 2 a 0 del pasado fin de semana como local contra Colón, en la que el equipo mostró una pésima imagen futbolística y se fue silbado por el público, el DT quedó en la cuerda floja y un nuevo traspié podría hacer que su segundo ciclo al mando de Patrón llegue a su fin antes de tiempo.

Este malestar no sólo es consecuencia de que el Santo sólo sumó cinco de los 18 puntos en juego, sino que también porque en el campo de juego no demostró variantes tácticas ni de funcionamiento, siendo moneda corriente la línea de 5/3 defensores, y una idea de juego que sólo se limita a enviar pelotazos largos desde el fondo hacia sus delanteros, sin mostrar ningún tipo de asociación colectiva para mostrar otra variante.

En ese contexto, la continuidad de Forestello en Paraná dependerá de cómo le irá al equipo en estos partidos y su ciclo podría llegar a su fin si la cosa no funciona en el norte argentino.

Rubén Forestello (2).jpeg
Rubén Forestello, DT de Patronato.

Rubén Forestello, DT de Patronato.

Patronato busca levantar en Jujuy

Este domingo, a partir de las 17, Patronato se presentará en el estadio 23 de Agosto (más conocida popularmente como La Tacita de Plata), donde visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Este partido, que podrá verse a través de la aplicación LPF Play, tendrá el arbitraje del salteño Gustavo Benítez. Junto a él, actuarán como jueces asistentes Sebastián Osudar y Mariana Dure; mientras que el cuarto árbitro será Francisco Acosta.

Pensando en este compromiso, Forestello no dio indicios de qué equipo parará en cancha, tal vez porque él mismo no tiene en claro cómo revertir este magro presente. También es una incógnita el sistema táctico que utilizará el DT en esta jornada, si vuelve a insistir con los cinco defensores que no les han dado los resultados esperados o, sabiéndose entre la espada y la pared, buscará a alguien que le pueda generar un poco de fútbol.

En estos momentos, el Rojinegro se encuentra en la posición 16 del grupo (el último que está fuera de la zona de descenso), con los mismos puntos que Chacarita, que jugó ayer, pero con una mejor diferencia de gol (Patronato tiene -4 y el Funebrero -5). Si bien sumando en San Salvador le permitiría alejarse un poco de la zona roja, en caso de perder hoy, así sea por la mínima diferencia, quedaría en zona de descenso, ya que los de San Martín han marcado más goles que los paranaenses.

Por su parte, el presente del Lobo jujeño es la antítesis del equipo litoraleño, ya que se encuentra peleando los primeros lugares del grupo y, de sumar de a tres, se subirá a lo más alto de la Zona B.

El equipo comandado por Hernán Pellerano viene se ganarle como visitante a Chaco For Ever y el DT habría dispuesto del regreso del experimentado Nicolás Dematei en la defensa, en lugar de Juan Córdoba. Además, en el mediocampo, Maximiliano Casa sustituiría a Claudio Pombo.

anuncio patronato en jujuy
Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

Formaciones para Gimnasia de Jujuy y Patronato

Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Nicolás Dematei, Guillermo Cosaro y Emiliano Endrizzi; Maximiliano Casa, Hugo Soria, Francisco Maidana y Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristián Menéndez. DT: Hernán Pellerano.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra,Facundo Heredia; Agustín Araujo, Federico Bravo, Marcos Enrique; Renzo Reynaga y Franco Soldano. DT: Rubén Darío Forestello.

Hora y TV: 17 (LPF Play).

Árbitro: Gustavo Benítez.

Estadio: 23 de Agosto.

Otros partidos de la Primera Nacional

El sábado se disputaron ocho encuentros de la segunda división del fútbol argentino.

All Boys y Ferro igualaron 0 a 0 en Floresta, Estudiantes de Caseros se impuso como local 1 a 0 sobre Central Norte de Salta, como local Colegiales superó por 1 a 0 a Almagro, Tristán Suárez venció como visitante 2 a 0 a Argentino Agropecuario de Carlos Casares, Midland y Temperley empataron sin abrir el marcador, Godoy Cruz derrotó como local por 2 a 0 a Acassuso, San Martín de Tucumán empató 1 a 1 con Chacarita y en Santa Fe Colón goleó 3 a 0 a San Miguel.

Vale destacar que la octava fecha se abrió el viernes por la noche con la igualdad 1 a 1 en Salta entre Gimnasia y Tiro con San Martín de San Juan.

Además del partido entre Gimnasia de Jujuy y Patronato, este domingo habrá otros siete partidos. A las 15 se medirán Los Andes-Chaco For Ever; a las 15.30 jugarán Almirante Brown-Defensores de Belgrano y Deportivo Morón-San Telmo; a las 17 será la hora de Racing de Córdoba-Ciudad de Bolívar y Quilmes-Deportivo Maipú de Mendoza; a las 19 se enfrentarán Mitre de Santiago del Estero-Deportivo Madryn; y a las 20 cerrarán la jornada de domingo Atlético de Rafaela-Güemes de Santiago del Estero.

La fecha se cerrará mañana con el partido que sostendrán desde las 21, Atlanta-Nueva Chicago.

Patronato Rubén Forestello Primera Nacional Gimnasia de Jujuy Jujuy
Noticias relacionadas
colon goleo y es el unico puntero de la zona a

Colón goleó y es el único puntero de la Zona A

proxima estacion de patronato: el 23 de agosto, el fortin del lobo jujeno

Próxima estación de Patronato: el 23 de agosto, el fortín del Lobo jujeño

Rubén Forestello, DT de Patronato.

En Patronato el respaldo a Forestello llega su fin

un arbitro nuevo en el camino de patronato

Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Ver comentarios

Lo último

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Ultimo Momento
Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Rubén Forestello podría irse de Patronato

Policiales
Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Entre Ríos: 21 armas secuestradas y más de 600 kilos de pescado decomisados

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Edgardo Kueider está cerca de ser juzgado en Paraguay por intento de contrabando de USD 200 mil

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Chajarí: un hombre falleció tras el incendio de un complejo de departamentos

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Ovación
Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

TN Clase3: Canapino se impuso en Rosario

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Exequiel Bastidas fue segundo en la Clase 2

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Durante Semana Santa se movilizaron cerca de 300 mil turistas por Entre Ríos

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

Dejanos tu comentario