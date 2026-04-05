Con Rubén Forestello en la cuerda floja, Patronato se presenta en Jujuy

Este domingo Patronato visitará a partir de las 17 a Gimnasia, por la octava fecha de la Primera Nacional.

Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo.

El inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional para Patronato ha sido muy malo en todo sentido, tanto desde los resultado como desde el juego. Eso ha generado ofuscación en barrio Villa Sarmiento, ya que temen que se repita la posibilidad de pelear seriamente por la permanencia en la divisional, tal como ocurrió en 2024.

Y como siempre sucede en el fútbol, cuando los resultados positivos no llegan, la lupa se posa sobre los entrenadores. En este caso, quien está en la mira del Mundo Rojinegro es Rubén Forestello.

Pese a que los dirigentes habrían manifestado su respaldo al Yagui durante la semana, en el fútbol se sabe que cuando esto ocurre muchas veces no es lo que realmente se piensa. Porque tras la derrota por 2 a 0 del pasado fin de semana como local contra Colón, en la que el equipo mostró una pésima imagen futbolística y se fue silbado por el público, el DT quedó en la cuerda floja y un nuevo traspié podría hacer que su segundo ciclo al mando de Patrón llegue a su fin antes de tiempo.

Este malestar no sólo es consecuencia de que el Santo sólo sumó cinco de los 18 puntos en juego, sino que también porque en el campo de juego no demostró variantes tácticas ni de funcionamiento, siendo moneda corriente la línea de 5/3 defensores, y una idea de juego que sólo se limita a enviar pelotazos largos desde el fondo hacia sus delanteros, sin mostrar ningún tipo de asociación colectiva para mostrar otra variante.

En ese contexto, la continuidad de Forestello en Paraná dependerá de cómo le irá al equipo en estos partidos y su ciclo podría llegar a su fin si la cosa no funciona en el norte argentino.

Rubén Forestello (2).jpeg Rubén Forestello, DT de Patronato. Foto: UNO/Alan Barbosa

Patronato busca levantar en Jujuy

Este domingo, a partir de las 17, Patronato se presentará en el estadio 23 de Agosto (más conocida popularmente como La Tacita de Plata), donde visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Este partido, que podrá verse a través de la aplicación LPF Play, tendrá el arbitraje del salteño Gustavo Benítez. Junto a él, actuarán como jueces asistentes Sebastián Osudar y Mariana Dure; mientras que el cuarto árbitro será Francisco Acosta.

Pensando en este compromiso, Forestello no dio indicios de qué equipo parará en cancha, tal vez porque él mismo no tiene en claro cómo revertir este magro presente. También es una incógnita el sistema táctico que utilizará el DT en esta jornada, si vuelve a insistir con los cinco defensores que no les han dado los resultados esperados o, sabiéndose entre la espada y la pared, buscará a alguien que le pueda generar un poco de fútbol.

En estos momentos, el Rojinegro se encuentra en la posición 16 del grupo (el último que está fuera de la zona de descenso), con los mismos puntos que Chacarita, que jugó ayer, pero con una mejor diferencia de gol (Patronato tiene -4 y el Funebrero -5). Si bien sumando en San Salvador le permitiría alejarse un poco de la zona roja, en caso de perder hoy, así sea por la mínima diferencia, quedaría en zona de descenso, ya que los de San Martín han marcado más goles que los paranaenses.

Por su parte, el presente del Lobo jujeño es la antítesis del equipo litoraleño, ya que se encuentra peleando los primeros lugares del grupo y, de sumar de a tres, se subirá a lo más alto de la Zona B.

El equipo comandado por Hernán Pellerano viene se ganarle como visitante a Chaco For Ever y el DT habría dispuesto del regreso del experimentado Nicolás Dematei en la defensa, en lugar de Juan Córdoba. Además, en el mediocampo, Maximiliano Casa sustituiría a Claudio Pombo.

anuncio patronato en jujuy Patronato debe dar un giro de 180° en su imagen futbolística para empezar a levantar en el torneo. Prensa Patronato

Formaciones para Gimnasia de Jujuy y Patronato

Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Nicolás Dematei, Guillermo Cosaro y Emiliano Endrizzi; Maximiliano Casa, Hugo Soria, Francisco Maidana y Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristián Menéndez. DT: Hernán Pellerano.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra,Facundo Heredia; Agustín Araujo, Federico Bravo, Marcos Enrique; Renzo Reynaga y Franco Soldano. DT: Rubén Darío Forestello.

Hora y TV: 17 (LPF Play).

Árbitro: Gustavo Benítez.

Estadio: 23 de Agosto.

Otros partidos de la Primera Nacional

El sábado se disputaron ocho encuentros de la segunda división del fútbol argentino.

All Boys y Ferro igualaron 0 a 0 en Floresta, Estudiantes de Caseros se impuso como local 1 a 0 sobre Central Norte de Salta, como local Colegiales superó por 1 a 0 a Almagro, Tristán Suárez venció como visitante 2 a 0 a Argentino Agropecuario de Carlos Casares, Midland y Temperley empataron sin abrir el marcador, Godoy Cruz derrotó como local por 2 a 0 a Acassuso, San Martín de Tucumán empató 1 a 1 con Chacarita y en Santa Fe Colón goleó 3 a 0 a San Miguel.

Vale destacar que la octava fecha se abrió el viernes por la noche con la igualdad 1 a 1 en Salta entre Gimnasia y Tiro con San Martín de San Juan.

Además del partido entre Gimnasia de Jujuy y Patronato, este domingo habrá otros siete partidos. A las 15 se medirán Los Andes-Chaco For Ever; a las 15.30 jugarán Almirante Brown-Defensores de Belgrano y Deportivo Morón-San Telmo; a las 17 será la hora de Racing de Córdoba-Ciudad de Bolívar y Quilmes-Deportivo Maipú de Mendoza; a las 19 se enfrentarán Mitre de Santiago del Estero-Deportivo Madryn; y a las 20 cerrarán la jornada de domingo Atlético de Rafaela-Güemes de Santiago del Estero.

La fecha se cerrará mañana con el partido que sostendrán desde las 21, Atlanta-Nueva Chicago.