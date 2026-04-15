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Con gol de Driussi, River Plate vence a Carabobo

River, que está de racha desde la llegada de Eduardo Coudet, busca su primera victoria en el certamen. Están 1 a 0 con el tanto del delantero.

15 de abril 2026 · 21:30hs
Sebastián Driussi marcó el gol de River.

Sebastián Driussi marcó el gol de River.
River se presenta de local.

River se presenta de local.

River Plate y Carabobo le gaa 1-0 en el estadio Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El cuadro venezolano tuvo una propuesta audaz en Buenos Aires porque presionó al Millonario en más de una oportunidad y forzó errores ajenos, pero no tuvo llegadas claras, mientras que el dueño de casa registró la ocasión más peligrosa con un mano a mano errado por Juanfer Quintero.

Minuto a minuto

65 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

River viene de ganarle a Racing por el campeonato local.

River tiene su estreno en el Estadio Monumental

El complejo ubicado por la ruta 12 es de la gente de River en Paraná.

River Plate busca talentos en Entre Ríos y realizará una jornada de captación en Colonia Avellaneda

Kendry Páez condujo el ataque, enganchó de derecha al centro y lanzó un autopase largo que le calzó justo a Sebastián Driussi para convertir el 1-0 con un derechazo desde afuera del área.

60 minutos: volea desviada de Galván

El mediocampista ofensivo ensayó un intento con pierna derecha desde la medialuna que se marchó muy desviado.

50 MINUTOS: ¡SE LESIONÓ JUANFER QUINTERO!

El volante ofensivo sintió una molestia física y fue reemplazado por Kendry Páez.

¡Adicionaron cinco minutos!

34 minutos: Matías Núñez, primer amonestado de Carabobo

El mediocampista fue castigado con la amarilla por una infracción a destiempo sobre Juan Cruz Meza.

29 MINUTOS: ¡JUANFER QUINTERO, A UN PASO DEL PRIMER GOL!

El colombiano quedó mano a mano contra el arquero y se jugó a la individual con un disparo rechazado por Lucas Bruera a pesar de que tenía solo en un costado a Ian Subiabre.

19 minutos: Juan Cruz Meza tuvo la primera llegada del partido

El futbolista recibió una pelota en el área y desenfundó un zurdazo elevado

17 MINUTOS: ¡FAUSTO VERA, LESIONADO!

El volante central sintió una molestia física y pidió el cambio: ingresó Aníbal Moreno en su lugar.

10 minutos: River retoma el control tras un dominio sorpresivo de los venezolanos

La visita arrancó el duelo con la estrategia de presionar al Millonario y forzó errores en la línea defensiva, pero se replegó después de que ese plan no tuvo avances claros contra el arco de Santiago Beltrán y la Banda recuperó la pelota, aunque todavía sin llegadas al área contraria.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

¡FORMACIONES DE RIVER Y CARABOBO!

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

El fixture de River Plate en la Copa Sudamericana

  • Blooming 1-1 River Plate
  • Este miércoles- River Plate vs. Carabobo
  • 30/04 - RB Bragantino vs. River Plate (21.30 horas)
  • 7/05 - Carabobo vs. River Plate (21.30 horas)
  • 20/05 - River Plate vs. RB Bragantino (21.30 horas)
  • 27/05 River Plate vs. Blooming (21.30 horas)

River Monumental Copa Sudamericana
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