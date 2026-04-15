Con gol de Driussi, River Plate vence a Carabobo

River, que está de racha desde la llegada de Eduardo Coudet, busca su primera victoria en el certamen. Están 1 a 0 con el tanto del delantero.

River Plate y Carabobo le gaa 1-0 en el estadio Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El cuadro venezolano tuvo una propuesta audaz en Buenos Aires porque presionó al Millonario en más de una oportunidad y forzó errores ajenos, pero no tuvo llegadas claras, mientras que el dueño de casa registró la ocasión más peligrosa con un mano a mano errado por Juanfer Quintero.

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River tiene su estreno en el Estadio Monumental

Kendry Páez condujo el ataque, enganchó de derecha al centro y lanzó un autopase largo que le calzó justo a Sebastián Driussi para convertir el 1-0 con un derechazo desde afuera del área.

60 minutos: volea desviada de Galván

El mediocampista ofensivo ensayó un intento con pierna derecha desde la medialuna que se marchó muy desviado.

50 MINUTOS: ¡SE LESIONÓ JUANFER QUINTERO!

El volante ofensivo sintió una molestia física y fue reemplazado por Kendry Páez.

¡Adicionaron cinco minutos!

34 minutos: Matías Núñez, primer amonestado de Carabobo

El mediocampista fue castigado con la amarilla por una infracción a destiempo sobre Juan Cruz Meza.

29 MINUTOS: ¡JUANFER QUINTERO, A UN PASO DEL PRIMER GOL!

El colombiano quedó mano a mano contra el arquero y se jugó a la individual con un disparo rechazado por Lucas Bruera a pesar de que tenía solo en un costado a Ian Subiabre.

19 minutos: Juan Cruz Meza tuvo la primera llegada del partido

El futbolista recibió una pelota en el área y desenfundó un zurdazo elevado

17 MINUTOS: ¡FAUSTO VERA, LESIONADO!

El volante central sintió una molestia física y pidió el cambio: ingresó Aníbal Moreno en su lugar.

10 minutos: River retoma el control tras un dominio sorpresivo de los venezolanos

La visita arrancó el duelo con la estrategia de presionar al Millonario y forzó errores en la línea defensiva, pero se replegó después de que ese plan no tuvo avances claros contra el arco de Santiago Beltrán y la Banda recuperó la pelota, aunque todavía sin llegadas al área contraria.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

¡FORMACIONES DE RIVER Y CARABOBO!

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

El fixture de River Plate en la Copa Sudamericana