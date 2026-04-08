River jugó con 10 hombres desde los cuatro minutos y empató ante Blooming

River inició su camino en el certamen internacional en Santa Cruz de la Sierra. Se fue expulsado Martínez Quarta y terminó 1 a 1.

River igualó de visitante en su presentación en la Copa Sudamericana.

En una noche intensa en Santa Cruz de la Sierra, River Plate igualó por la Copa Sudamericana 1-1 frente a Blooming en un partido marcado por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 4 minutos de juego. River se trajo un empate en su presentación.

El encuentro comenzó de la peor manera para el conjunto dirigido por el Millonario. A los 4 minutos, Martínez Quarta vio la tarjeta roja tras una falta sobre Bayron Garcés cuando el delantero se iba mano a mano. Aunque en primera instancia la jugada había sido anulada por offside, la intervención del VAR determinó que la posición era lícita, dejando a River con diez hombres durante casi todo el partido.

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

A pesar del golpe, el equipo argentino logró acomodarse en el campo y, con orden defensivo y oportunismo, encontró la ventaja a los 35 minutos. Un preciso centro de Fabricio Bustos fue conectado de volea por Sebastián Driussi, quien marcó el 1-0 y silenció al público local.

Blooming reaccionó con insistencia, sobre todo a través de centros al área, pero se topó con una gran actuación de Santiago Beltrán, que sostuvo la ventaja con intervenciones clave, incluida una atajada determinante ante Miguel Ángel Villarroel.

En el complemento, el desgaste de jugar con uno menos comenzó a sentirse. A los 53 minutos, tras una buena jugada colectiva, Moisés Villarroel desbordó y envió un centro que fue aprovechado por Anthony Vásquez para empujar el empate.

El tramo final fue vibrante. River tuvo chances claras, como un remate desviado de Facundo Colidio con el arco vacío, y un cabezazo de Germán Pezzella que pasó muy cerca. Sin embargo, también sufrió: Beltrán volvió a lucirse ante César Menacho y, sobre el cierre, un insólito rebote en un delantero de Blooming tras un rechazo del arquero casi termina en gol para el local.

Finalmente, el empate dejó sensaciones encontradas. River valoró el esfuerzo de sostener el resultado con un hombre menos durante gran parte del partido, mientras que Blooming lamentó no haber aprovechado sus oportunidades para quedarse con la victoria.

El punto, en un contexto adverso, puede tener valor para el conjunto argentino, que mostró carácter y encontró en su arquero a la gran figura de la noche.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

90 minutos: se juegan cinco minutos más

85 minutos: Blooming casi lo gana con un blooper

El arquero Beltrán rechazó y el pelotazo golpeó en uno de los delanteros rivales y por poco no fue gol.

82 minutos: Santiago Beltrán salvó a River

Un centro bombeado para Roberto Hinojosa, que toca de primera al punto penal para que la empuje César Menacho, pero antes apareció el arquero millonario quien se arrojó y evitó el gol.

80 minutos: Germán Pezzella lo tuvo de cabeza

Tras un pelotazo aéreo, el zaguero central apareció detrás de todo para conectar un frentazo, que se va apenas desviado.

78 minutos: Braulio Uraezaña cortó un buen avance de River

Tras una subida de Gonzalo Montiel, un centro preciso llegó a los pies de Freitas, que justo cuando se disponía a definir chocó contra las manos del arquero boliviano.

75 minutos: cambios en Blooming y River Plate

Entra Cesar Menacho por Anthony Vásquez en el local; mientras que en el Millonario ingresa Juan Cruz Meza por Tomás Galván.

67 minutos: hay pausa de hidratación

Ambos planteles aprovechan para ajustar indicaciones.

58 minutos: Colidio se perdió el segundo gol de River

El delantero sacó provecho de una mala salida del arquero de Blooming y remató desviado con el arco vacío desde más de 30 metros.

53 minutos: ¡GOL DE BLOOMING!

Tras una buena jugada colectiva del equipo boliviano, Pezzella no puede rechazar y Moises Villarroel pasa entre dos rivales. Tras un centro, Anthony Vázquez ingresó por el centro del área y empujó al empate. Ni Rivero ni Beltrán pudieron despejar.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Entretiempo: doble cambio en cada equipo

Blooming: adentro Guilmar Centella por Diago Giménez y Auli Oliveros en lugar de Miguel Villarroel.

River Plate: ingresan Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas en reemplazo de Fabricio Bustos y Sebastián Driussi.

49 minutos: ¡Final del primer tiempo!

47 minutos: Bustos tuvo el segundo de River

Tras una gran jugada del Millonario, el lateral se metió al área y remató cruzado; atento respondió el arquero de Blooming manoteando al córner.

45 minutos: se juegan cuatro minutos más

41 minutos: Blooming se repite en centros

El equipo boliviano intenta reaccionar al gol recibido. Pese al hombre de menos, River Plate defiende la ventaja con solidez en la última línea.

35 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Buen centro de ’pinchadita’ de Fabricio Bustos por la derecha para la llegada por el centro del área de Sebastián Driussi, quien conecta de volea de primera y vence la resistencia del arquero boliviano, Braulio Uraezaña.

Embed De Bustos para la volea de Driussi y el 1-0 del Millonario frente a Blooming pic.twitter.com/ICHRW170e8 — River Plate (@RiverPlate) April 9, 2026

29 minutos: Santiago Beltrán evitó el gol de Blooming

De pelota parada, probó Miguel Ángel Villarroel y respondió de gran manera el arquero de River Plate.

29 minutos: Santiago Beltrán evitó el gol de Blooming

De pelota parada, probó Miguel Ángel Villarroel y respondió de gran manera el arquero de River Plate.

21 minutos: trámite cerrado en Santa Cruz de la Sierra

River Plate intenta imponer condiciones más allá de la inferioridad numérica y, hasta el momento, no ha sufrido ataques peligrosos en la valla de Santiago Beltrán.

12 minutos: Julio Vila fue amonestado

El futbolista de Blooming recibió la amarilla por una falta a destiempo sobre Fausto Vera.

9 minutos: cambio obligado en River Plate

La expulsión de Martínez Quarta obligó a la entrada de Germán Pezzella para reacomodar a la defensa. Ian Subiabre se retiró de la cancha.

4 MINUTOS: ¡LUCAS MARTÍNEZ QUARTA FUE EXPULSADO!

El zaguero central fue castigado con la tarjeta roja por una falta a Bayron Garcés, quien quedaba mano a mano contra Santiago Beltrán. La jugada fue anulada en un principio por un presunto fuera de juego de Garcés, pero la revisión del VAR concluyó en que Lautaro Rivero habilitaba al punta de Blooming.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

La formación de Blooming vs. River Plate, por la Copa Sudamericana

Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Moisés Villarroel; Bayron Garcés y Antony Vásquez. DT: Mauricio Soria.

La formación de River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.