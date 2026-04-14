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Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Tras el debut con triunfo en Chile, el Xeneize jugará como local desde las 21 para acomodarse en la cima del Grupo D de la Copa Libertadores.

14 de abril 2026 · 08:37hs
Antes del Superclásico

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

En vísperas del Superclásico con River, Boca se centra en una noche clave en La Bombonera. Este martes, desde las 21.30, recibirá a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de reafirmar su buen arranque y dar un paso importante en una zona que se presenta exigente.

El equipo de Claudio Úbeda llega en alza en el plano internacional. En su debut, logró un valioso triunfo por 2-1 ante Universidad Católica en Chile, un resultado que le permitió tomar confianza y posicionarse bien en la zona. En el ámbito local, en cambio, viene de empatar 1-1 frente a Independiente en La Bombonera, en un partido en el que presentó una formación alternativa pensando justamente en este compromiso copero y en la seguidilla que se le viene.

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Boca en un buen momento.

Boca recibe a Independiente en La Bombonera con el objetivo de afianzarse

Para este duelo de Copa Libertadores, Boca apunta a poner lo mejor que tiene a disposición, con la intención de hacerse fuerte como local y sumar de a tres para dar otro paso importante en el grupo. Incluso, a pesar de que el próximo domingo visitará a River en el Monumental. El DT no guardará nada. La única duda en el equipo es la presencia de Miguel Merentiel, que arrastra una molestia y podría ser reemplazado por Milton Giménez.

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Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Del otro lado estará Barcelona, que llega con la necesidad de reaccionar. El conjunto ecuatoriano cayó en su estreno ante Cruzeiro, por lo que intentará recuperar terreno en un escenario siempre complejo como La Bombonera. Con esa urgencia, se espera un rival que no solo se resguarde, sino que también busque lastimar y llevarse algo de Buenos Aires.

La probable formación de Boca vs. Barcelona (SC), por la Copa Libertadores

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro.

La probable formación de Barcelona (SC) vs. Boca, por la Copa Libertadores

José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto.

Los datos de Boca vs. Barcelona (SC), país por país

  • Hora: 21.
  • TV: Fox Sports.
  • Árbitro: Wilmar Roldán.
  • Estadio: La Bombonera.
Boca Libertadores Barcelona River Superclásico
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