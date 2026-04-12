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River y Racing se medirán en el Cilindro de Avellaneda

River visita a Racing a partir de las 20 por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Primera prueba de fuego para Eduardo Coudet.

12 de abril 2026 · 08:48hs
Driussi marcó el gol de River.

Driussi marcó el gol de River.

Racing y River jugarán este domingo desde las 20 en el Cilindro, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El Millonario sufrió el primer traspié del ciclo de Eduardo Coudet tras empatar con Blooming en Bolivia y ahora afrontará el clásico del morbo frente a Racing, en el que rotará varias de sus piezas clave.

El arranque del ciclo Coudet por el torneo local está siendo prácticamente inmejorable, llegó a un equipo muy cuestionado que acababa de perder bruscamente a un histórico como Marcelo Gallardo y fue poco a poco dándole su impronta, ganando los cuatro duelos que jugó y catapultando al Millonario hasta el segundo puesto de la tabla anual. Ahora buscarán que el empate por Sudamericana no frene el envión y cosechar tres puntos con un once alternativo.

River igualó de visitante en su presentación en la Copa Sudamericana.

River jugó con 10 hombres desde los cuatro minutos y empató ante Blooming

River juega de visitante.

River debuta de visitante ante Blooming en Bolivia

Aunque Coudet no definió los nombres que alineará desde el arranque, aseguró que cree que utilizará rotación y piensa en algunas variantes que no vienen formando parte del equipo titular. Kendry Paéz, Juan Fernando Quintero o incluso Joaquín Freitas podrían sumarse al ataque, mientras que Kevin Castaño ingresará por algún volante central.

Por otro lado, Marcos Acuña ya está habilitado para volver tras su suspensión y podría hacerlo contra su ex club, Maximiliano Salas también se encuentra disponible. Sebastián Driussi tendrá descanso por una molestia en el tobillo y Lautaro Rivero no estará disponible por haber llegado a la quinta amarilla.

Por su parte, los de Gustavo Costas venían en una muy buena racha en la que llegaron a enlazar nueve cotejos sin conocer la derrota, hasta que cayeron derrotados por la mínima en el Libertadores de América en un clásico picante en el que el insólito penal errado por Maravilla Martínez se llevó todos los focos. En la Copa Sudamericana arrancaron con el pie derecho: vencieron 3 a 1 a Independiente Petrolero en Bolivia.

river bolivia
Driussi marcó el gol de River.

Driussi marcó el gol de River.

Para este compromiso, la Academia saldrá con su once de gala, Facundo Cambeses será el dueño del arco, Ezequiel Cannavo, Marcos Rojo, Marco Di Cesare y Agustín García Basso estarán en la defensa y Santiago Sosa junto a Baltasar Rodríguez y Adrián Fernández conformarán el mediocampo. Sin embargo, Costas aún tiene una duda en ataque, no sabe quién acompañará a Santiago Solari y Adrián Martínez en la delantera. El puesto restante se debatirá entre Tomás Conechny, Duván Vergara y Gastón Martirena.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en noviembre del año pasado, por los octavos de final del Apertura. En esa ocasión, un River golpeado por haber perdido el Superclásico quedó eliminado en el Cilindro por 3 a 2, con un gol de Martirena a los 93’.

La probable formación de River vs. Racing, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

El posible once de Racing vs. River, por el Torneo Apertura

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

Los datos de River vs. Racing, por el Torneo Apertura

  • Hora: 20.00
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Ariel Penel
  • Estadio: Presidente Perón
River Racing Chacho Coudet Bolivia Millonario
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