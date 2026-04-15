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Racing no hizo pie en el Cilindro y cayó ante Botafogo

Por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Sudamericana, Racing cayó 3-2 con Botafogo en el Cilindro de Avellaneda y cedió el liderazgo de su zona.

15 de abril 2026 · 21:26hs
Racing no hizo pie en su casa y perdió con Botafogo en el Cilindro de Avellaneda.

Racing no hizo pie en su casa y perdió con Botafogo en el Cilindro de Avellaneda.

Racing Club de Avellaneda cayó 3-2 con Botafogo y cedió el liderazgo del Grupo E de la Copa Sudamericana. Pese al triunfo en el debut, la Academia quedó en el tercer lugar debido al triunfo de Caracas sobre Independiente Petrolero.

En el estadio Presidente Perón, la Academia abrió el marcador a los 3 minutos con un gol de cabeza de Santiago Sosa y luego de una mala salida del arquero Neto. El Fogao reaccionó y consiguió el empate a los 22 minutos con una definición de Arthur Cabral tras una falla defensiva del local. Poco después, a los 41 minutos, otra vez la última línea de la Academia se sorprendió con un pelotazo y Júnior Santos puso el 2-1 para el conjunto brasileño.

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Cuando promediaba el complemento, Maravilla Martínez logró el empate en el Cilindro, que le permitía a la Academia mantener el liderazgo del Grupo gracias al triunfo en el debut ante Independiente Petrolero en Bolivia. Sin embargo, en la última jugada del partido, Danilo decretó el 3-2, que le permitió al conjunto brasileño alcanzar la cima y dejó a la Academia fuera de la zona de clasificación a la siguiente ronda.

Racing no hizo pie en casa y cayó ante Botafogo

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Racing no hizo pie en su casa y perdió con Botafogo en el Cilindro de Avellaneda.

Racing no hizo pie en su casa y perdió con Botafogo en el Cilindro de Avellaneda.

Este duelo no era menor porque la Academia se cruzó con el otro rival fuerte de la zona y la sensación es que ambos se pelearán por el primer lugar, que otorga el boleto directo a los octavos de final, mientras que el segundo debe jugar un playoff con algún tercero proveniente de la Libertadores.

La importancia de este encuentro aumentó después de que el Fogao apenas haya rescatado un tímido empate 1-1 en su presentación como local en Brasil ante Caracas de Venezuela, que esta jornada venció al cuadro boliviano y se sumó al segundo lugar.

Racing Botafogo Avellaneda Copa Sudamericana
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