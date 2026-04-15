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Crespo: la lluvia causó un importante socavón

En la ciudad de Crespo llovieron 170 milimetros que causaron importantes daños, entre ellos un gran socavón en un complejo habitacional de Avenida Belgrano.

15 de abril 2026 · 20:08hs
En Crespo la lluvia causó un importante socavón en Avenida Belgrano. 

En Crespo la lluvia causó un importante socavón en Avenida Belgrano. 

Las lluvias en la región causaron daños importantes y la ciudad de Crespo no fue la excepción. En total llovieron 170 milímetros entre la noche del martes y la jornada del miércoles según informaron desde la Municipalidad y los organismos que integran Defensa Civil.

La lluvia causó severos daños en Crespo

Desde horas tempranas de este miércoles cuadrillas municipales, junto a los Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo, trabajaron en el desagote de patios de viviendas particulares y en la distribución de bolsas de arena para evitar el ingreso de agua en al menos una decena de hogares, entre otras labores.

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Por otra parte, el agua caída causó un importante socavón en un complejo de viviendas ubicado en Avenida Belgrano, entre Rivadavia y Avenida Ramírez. Tal como puede observarse en la foto, se hundió una parte importante del piso y generó preocupación en los habitantes de las casas lindantes.

Crespo Lluvia Socavón
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