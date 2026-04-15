La Municipalidad de Paraná informó que se podrán registrar del 15 al 21 de abril a través de Mi Paraná. La propuesta es para niños de 6 a 16 años.

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para el Club Tech 2026.

En su segundo año de implementación por parte de la Municipalidad de Paraná , el Club Tech se consolida como el espacio de formación tecnológica no formal dentro del Distrito del Conocimiento, que acompaña a niñas, niños a pensar su cotidianeidad y su ciudad atravesada por la tecnología.

Bajo el concepto rector “Ciudades del futuro”, el programa propone una narrativa con la identidad de Paraná en el centro del análisis -con su río, sus barrancas y su red de arroyos- y desafía a los participantes a imaginar soluciones tecnológicas para la ciudad del mañana.

Con esta mirada, los docentes acompañarán e incentivarán a los participantes, a diseñar propuestas que cuiden el agua, mejoren la movilidad y fortalezcan la vida comunitaria, pensando en una Paraná 2030.

De qué trata el proyecto de la Municipalidad de Paraná

El Jefe de Gabinete de Secretarías de Estado, Santiago Halle mencionó que “la idea es seguir vinculando a los chicos y chicas de Paraná con la tecnología de una manera que tenga sentido para su vida y para su ciudad. El Club Tech es una apuesta concreta del municipio para que las nuevas generaciones no solo usen la tecnología, sino que aprendan a crearla, a pensarla y a ponerla al servicio de su comunidad”.

Emanuel Orzuza, coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital, contó que el Club Tech 2026 “propone vincularse con la tecnología de otra manera, trayendo situaciones y desafíos reales que ellos mismos pueden vivenciar todos los días. Buscamos que piensen en una Paraná del año 2030 e imaginen cómo vamos a cuidar a nuestro entorno y quienes vivimos en él”.

Y agregó: “Todo esto, con herramientas tecnológicas concretas y docentes preparados para abordar el trabajo con cada grupo etario. Estamos muy orgullosos del grupo de docentes que ha logrado el Distrito”.

Más detalles de Club Tech

La propuesta pedagógica se estructura a través de regiones de aprendizaje —programación, robótica, ciudadanía digital, multimedia y pensamiento computacional— que los participantes recorrerán según su edad e intereses.

El enfoque integra metodologías Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática), aprendizaje basado en proyectos y estrategias de gamificación, convirtiendo cada encuentro en una experiencia dinámica donde los estudiantes diseñan, experimentan y construyen soluciones reales.

Para el primer semestre, las propuestas educativas incluyen introducción a la programación con Scratch 2.0 —orientada a los más pequeños, sin requerir de la lectura previa—; introducción a la programación con Scratch 3.0 para todos los grupos con distintos niveles de complejidad; introducción a la robótica con MicroBit, aplicando programación en interfaces electrónicas; e introducción a la robótica con Arduino, con desarrollo de circuitos y proyectos automatizables.

Grupos por edades

Los encuentros se dividirán en cuatro grupos con sus respectivos docentes y objetivos asignados. El grupo Mulitas (6 y 7 años) dará los primeros pasos en programación por bloques con Scratch, combinados con clases de juegos cooperativos. Los Sirirís (8 a 10 años) explorarán Scratch y comenzarán a comprender estructuras de programación.

Los Carpinchos (11 a 13 años) profundizarán diferentes propuestas según el interés consensuado que demuestre el grupo en base al recorrido de los primeros meses de trabajo.

Por último, el grupo Yaguareté (14 a 16 años) trabajará propuestas más avanzadas y recibirá visitas de organismos externos para pensar soluciones a desafíos reales.

Inscripciones y cursado

Los encuentros serán dictados en el Distrito del Conocimiento situado en calle Raúl Patricio Solanas entre Juan Ambrosetti y Carlos Darwin. Cada grupo tendrá un encuentro por semana, en el turno tarde, con el siguiente cronograma:

-Mulitas (6 y 7 años): lunes y martes de 16:30 a 18 hs.

-Siriris (8 a 10 años): lunes y jueves de 18:30 a 20 hs.

-Carpinchos (11 a 13 años): lunes, martes y jueves de 14:30 a 16 hs.

-Yaguareté (14 a 16 años): martes de 18:30 a 20 hs y jueves de 16:30 a 18 hs.

Para aquellos interesados que tengan más de 11 años y hayan participado de la edición 2025, se recomienda sumarse a las ofertas de los días jueves.

El primer semestre será dictado entre la semana del 27 de abril y la semana del 22 de junio. Los cupos son limitados para garantizar un acompañamiento personalizado en cada grupo. Las inscripciones estarán disponibles a partir de las 15 horas del 15 de abril, y serán de aceptación automática hasta completar cupo.