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Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Un hombre fue detenido en Bovril tras haberle propinado una fuerte golpiza a su ex pareja. La mujer sufrió lesiones en el rostro, cuello y antebrazos.

15 de abril 2026 · 14:09hs
Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Un brutal hecho de violencia de género se registró la madrugada de ayer en Bovril, departamento La Paz. Una mujer de 46 años resultó con múltiples heridas tras una golpiza por parte de su expareja, un sujeto de 33 años que resultó detenido. Personal policial de la Comisaría N° 16 intervino tras el hecho, ocurrido en una vivienda del barrio Juventud Unida, sobre calle Arroyo Feliciano.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado telefónico al servicio de emergencias 101, mediante el cual “una mujer de 46 años solicitó presencia policial, manifestando que su expareja se encontraba en su domicilio en estado de ebriedad y alterado, y que tras una discusión la había agredido físicamente”.

Estaba condenado por abuso sexual intrafamiliar. Tenía problemas de salud.

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Brutal golpiza

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba un cuadro de nerviosismo y llanto, evidenciando lesiones visibles en rostro, cuello y antebrazos.

Además, la policía indicó que “al intentar dialogar con el agresor, éste reaccionó de manera hostil, intentando retirarse del lugar mientras profería insultos hacia el personal, por lo que fue reducido de inmediato”.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del individuo y su traslado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedara alojado a disposición de la justicia.

Bovril pareja
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