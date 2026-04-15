Histórico: Independiente Rivadavia venció a Fluminense en el Maracaná

Independiente Rivadavia le ganó 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Gran triunfo de la Lepra.

Independiente Rivadavia le ganó 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El equipo local, dirigido por Luis Zubeldía, abrió el marcador con un gol de Guilherme Arana. Sobre el final del primer tiempo, Fabrizio Sartori empató de cabeza para el conjunto mendocino tras una asistencia de Leonard Costa. En el complemento, La Lepra mendocina lo dio vuelta con un gol del paraguayo Alex Arce.