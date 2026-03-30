¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Patronato transitará por las rutas argentinas para asumir los siguientes dos compromisos que afrontará en el marco de la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. En este sentido, el Rojinegro disputará los próximos dos encuentros en condición de visitante.

El primer desafío de esta serie lo afrontará el próximo domingo en el norte del país, región donde visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio 23 de agosto. Esta historia, correspondiente a la octava fecha de la Zona B, fue programado a partir de las 17. El Lobo jujeño viene de derrotar 2 a 1 a Chaco For Ever, en condición de visitante. Esta victoria lo ubicó en el segundo escalón de las posiciones, detrás del líder Tristán Suárez.