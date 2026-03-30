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¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Luego de la dura derrota ante Colón Patronato afrontará dos encuentros seguidos en condición de visitante.

30 de marzo 2026 · 13:43hs
¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Patronato transitará por las rutas argentinas para asumir los siguientes dos compromisos que afrontará en el marco de la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. En este sentido, el Rojinegro disputará los próximos dos encuentros en condición de visitante.

El primer desafío de esta serie lo afrontará el próximo domingo en el norte del país, región donde visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio 23 de agosto. Esta historia, correspondiente a la octava fecha de la Zona B, fue programado a partir de las 17. El Lobo jujeño viene de derrotar 2 a 1 a Chaco For Ever, en condición de visitante. Esta victoria lo ubicó en el segundo escalón de las posiciones, detrás del líder Tristán Suárez.

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Posteriormente enfrentará a Almagro, en la localidad bonaerense de José Ingenieros. El duelo ante el Tricolor fue fixturado para el sábado 11 y marcará el comienzo de la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B.

Así se jugará la octava y novena fecha de la Primera Nacional, Zona B

Fecha 8

Viernes 3 de abril

22: Gimnasia y Tiro – San Martín (San Juan)

Sábado 4 de abril

16: Colegiales – Almagro

16: Midland – Temperley

16: Agropecuario – Tristán Suárez

17.30: San Martín (Tucumán) - Chacarita

Domingo 5 de abril

17: Gimnasia (Jujuy) - Patronato

17: Quilmes – Deportivo Maipú

20: Atlético Rafaela – Güemes (Santiago del Estero)

Lunes 6 de abril

21: Atlanta – Nueva Chicago

Fecha 9

Sábado 11 de abril

15.30: Almagro - Patronato

Domingo 12 de abril

15.30: Chacarita – Gimnasia y Tiro (Salta)

15.30: Temperley - Quilmes

16: Agropecuario – Gimnasia (Jujuy)

17: Güemes (Santiago del Estero) – San Martín (Tucumán)

19: Deportivo Maipú - Colegiales

Lunes 13 de abril

15: Tristán Suárez – Atlético Rafaela

19: Nueva Chicago - Midland

21: San Martín (San Juan) - Atlanta

Patronato Primera Nacional Gimnasia de Jujuy Almagro
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