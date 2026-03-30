Patronato transitará por las rutas argentinas para asumir los siguientes dos compromisos que afrontará en el marco de la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. En este sentido, el Rojinegro disputará los próximos dos encuentros en condición de visitante.
¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?
Luego de la dura derrota ante Colón Patronato afrontará dos encuentros seguidos en condición de visitante.
El primer desafío de esta serie lo afrontará el próximo domingo en el norte del país, región donde visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio 23 de agosto. Esta historia, correspondiente a la octava fecha de la Zona B, fue programado a partir de las 17. El Lobo jujeño viene de derrotar 2 a 1 a Chaco For Ever, en condición de visitante. Esta victoria lo ubicó en el segundo escalón de las posiciones, detrás del líder Tristán Suárez.
Posteriormente enfrentará a Almagro, en la localidad bonaerense de José Ingenieros. El duelo ante el Tricolor fue fixturado para el sábado 11 y marcará el comienzo de la novena fecha de la Primera Nacional, Zona B.
Así se jugará la octava y novena fecha de la Primera Nacional, Zona B
Fecha 8
Viernes 3 de abril
22: Gimnasia y Tiro – San Martín (San Juan)
Sábado 4 de abril
16: Colegiales – Almagro
16: Midland – Temperley
16: Agropecuario – Tristán Suárez
17.30: San Martín (Tucumán) - Chacarita
Domingo 5 de abril
17: Gimnasia (Jujuy) - Patronato
17: Quilmes – Deportivo Maipú
20: Atlético Rafaela – Güemes (Santiago del Estero)
Lunes 6 de abril
21: Atlanta – Nueva Chicago
Fecha 9
Sábado 11 de abril
15.30: Almagro - Patronato
Domingo 12 de abril
15.30: Chacarita – Gimnasia y Tiro (Salta)
15.30: Temperley - Quilmes
16: Agropecuario – Gimnasia (Jujuy)
17: Güemes (Santiago del Estero) – San Martín (Tucumán)
19: Deportivo Maipú - Colegiales
Lunes 13 de abril
15: Tristán Suárez – Atlético Rafaela
19: Nueva Chicago - Midland
21: San Martín (San Juan) - Atlanta