Patronato derrotó a Arsenal en el Grella Patronato se impuso por 1 a 0, con gol de Valentín Pereyra a los 14 minutos del primer tiempo. El Negro llegó a los 41 puntos y está cuarto en la Zona A. 17 de agosto 2025 · 16:03hs

Prensa Patronato Valentín Pereyra le dio el triunfo a Patronato.

Patronato derrotó 1 a 0 a Arsenal, gracias al gol de Valentín Pereyra, a los 14 minutos del primer tiempo. El Negro sumó su cuarto triunfo consecutivo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, llegó a los 41 puntos y está cuarto en la Zona A de la Primera Nacional.

El volante del Negro aprovechó un grosero error en la salida del arquero visitante, Jerónimo Portau, para abrir el marcador con una precisa definición.

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato Patronato va por un nuevo triunfo en la Forteleza Santa

Patrón se recuperó de la caída ante All Boys y se consolida como uno de los animadores del campeonato, tras la disputa de la fecha 27. Formaciones para Patronato y Arsenal Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Julián Navas, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Emanuel Moreno; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez. Arsenal: Jerónimo Portau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Matteo Trombini, Esteban Fernández; Tomás González, Ignacio Sabatini y Axel Batista. DT: Darío Franco. Árbitro: Julio Barraza. Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.