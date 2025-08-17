Patronato derrotó 1 a 0 a Arsenal, gracias al gol de Valentín Pereyra, a los 14 minutos del primer tiempo. El Negro sumó su cuarto triunfo consecutivo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, llegó a los 41 puntos y está cuarto en la Zona A de la Primera Nacional.
Patronato derrotó a Arsenal en el Grella
Patronato se impuso por 1 a 0, con gol de Valentín Pereyra a los 14 minutos del primer tiempo. El Negro llegó a los 41 puntos y está cuarto en la Zona A.
El volante del Negro aprovechó un grosero error en la salida del arquero visitante, Jerónimo Portau, para abrir el marcador con una precisa definición.
Patrón se recuperó de la caída ante All Boys y se consolida como uno de los animadores del campeonato, tras la disputa de la fecha 27.
Formaciones para Patronato y Arsenal
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Julián Navas, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Emanuel Moreno; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.
Arsenal: Jerónimo Portau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Matteo Trombini, Esteban Fernández; Tomás González, Ignacio Sabatini y Axel Batista. DT: Darío Franco.
Árbitro: Julio Barraza.
Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.