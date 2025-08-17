Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato derrotó a Arsenal en el Grella

Patronato se impuso por 1 a 0, con gol de Valentín Pereyra a los 14 minutos del primer tiempo. El Negro llegó a los 41 puntos y está cuarto en la Zona A.

17 de agosto 2025 · 16:03hs
Valentín Pereyra le dio el triunfo a Patronato.

Prensa Patronato

Valentín Pereyra le dio el triunfo a Patronato.

Patronato derrotó 1 a 0 a Arsenal, gracias al gol de Valentín Pereyra, a los 14 minutos del primer tiempo. El Negro sumó su cuarto triunfo consecutivo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, llegó a los 41 puntos y está cuarto en la Zona A de la Primera Nacional.

El volante del Negro aprovechó un grosero error en la salida del arquero visitante, Jerónimo Portau, para abrir el marcador con una precisa definición.

El sóftbol Femenino reunido en Patronato.

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Patronato recibirá desde las 16 a Arsenal. El Rojinegro acumula tres victorias en serie en el Grella y registra ocho presentaciones sin derrotas como local.

Patronato va por un nuevo triunfo en la Forteleza Santa

Patrón se recuperó de la caída ante All Boys y se consolida como uno de los animadores del campeonato, tras la disputa de la fecha 27.

Formaciones para Patronato y Arsenal

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Julián Navas, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Emanuel Moreno; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.

Arsenal: Jerónimo Portau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Matteo Trombini, Esteban Fernández; Tomás González, Ignacio Sabatini y Axel Batista. DT: Darío Franco.

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato Arsenal Primera Nacional Estadio Presbítero Grella Valentín Pereyra
