¿Cómo quedará el cuerpo técnico Boca?

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda tomará las riendas del plantel de Boca y se mantiene la estructura que acompañó a Miguel.

Claudio Úbeda intentará cortar la racha de sequía de títulos en Boca y clasificarlo a la Copa Libertadores.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo conmocionó al mundo Boca . Mientras el club atraviesa días de dolor y duelo, desde la dirigencia confirmaron que Claudio Úbeda, su ayudante, será quien continúe al mando del primer equipo al menos hasta fin de año. No habrá un reemplazo directo: el cuerpo técnico seguirá unido, respetando la estructura que él mismo formó.

Juan Román Riquelme, presidente de la institución y una de las personas más afectadas por la partida del entrenador, respaldó la decisión de mantener la continuidad del grupo de trabajo. Así, Úbeda y Juvenal Rodríguez tomarán las riendas del plantel, tal como lo hicieron en los últimos dos encuentros ante Defensa y Justicia y Newell’s, cuando Russo no pudo estar presente por su delicado estado de salud.

La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

El desafío para Claudio Úbeda

Riquelme confía plenamente en la capacidad del Sifón para sostener el proyecto deportivo y acompañar al plantel en un momento tan sensible desde lo emocional. El principal objetivo será cerrar el 2025 asegurando la clasificación a la Copa Libertadores 2026, aunque en el club remarcan que hoy lo futbolístico pasa a un segundo plano.

Junto a él, continuará Juvenal Rodríguez como segundo ayudante de campo. Ambos conformaron con Russo un trinomio muy unido que compartió experiencias en Al Nassr, Rosario Central y San Lorenzo, logrando la Copa de la Liga Profesional 2023 con el Canalla. En tanto, Adrián Geronimo y Cristian Aquino seguirán como preparadores físicos, manteniendo la metodología de trabajo implementada en los últimos meses.

Por su parte, Cristian Muñoz seguirá como entrenador de arqueros. Ex jugador del Boca de Carlos Bianchi fue pieza clave en la preparación de los goleros y uno de los hombres de mayor confianza de Russo.

La nueva etapa de Boca comenzará formalmente el próximo sábado, con Úbeda al frente y el resto del staff en sus funciones habituales. Más allá del desafío en lo deportivo, la meta inmediata será mantener la unidad y la fortaleza emocional en un vestuario muy golpeado anímicamente.