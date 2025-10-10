Uno Entre Rios | Ovación | Boca

¿Cómo quedará el cuerpo técnico Boca?

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda tomará las riendas del plantel de Boca y se mantiene la estructura que acompañó a Miguel.

10 de octubre 2025 · 15:25hs
Claudio Úbeda intentará cortar la racha de sequía de títulos en Boca y clasificarlo a la Copa Libertadores.

Claudio Úbeda intentará cortar la racha de sequía de títulos en Boca y clasificarlo a la Copa Libertadores.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo conmocionó al mundo Boca. Mientras el club atraviesa días de dolor y duelo, desde la dirigencia confirmaron que Claudio Úbeda, su ayudante, será quien continúe al mando del primer equipo al menos hasta fin de año. No habrá un reemplazo directo: el cuerpo técnico seguirá unido, respetando la estructura que él mismo formó.

Juan Román Riquelme, presidente de la institución y una de las personas más afectadas por la partida del entrenador, respaldó la decisión de mantener la continuidad del grupo de trabajo. Así, Úbeda y Juvenal Rodríguez tomarán las riendas del plantel, tal como lo hicieron en los últimos dos encuentros ante Defensa y Justicia y Newell’s, cuando Russo no pudo estar presente por su delicado estado de salud.

Miguel Ángel Russo un ícono de Boca y del fútbol argentino.

La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

Russo falleció este miércoles.

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

El desafío para Claudio Úbeda

Riquelme confía plenamente en la capacidad del Sifón para sostener el proyecto deportivo y acompañar al plantel en un momento tan sensible desde lo emocional. El principal objetivo será cerrar el 2025 asegurando la clasificación a la Copa Libertadores 2026, aunque en el club remarcan que hoy lo futbolístico pasa a un segundo plano.

Junto a él, continuará Juvenal Rodríguez como segundo ayudante de campo. Ambos conformaron con Russo un trinomio muy unido que compartió experiencias en Al Nassr, Rosario Central y San Lorenzo, logrando la Copa de la Liga Profesional 2023 con el Canalla. En tanto, Adrián Geronimo y Cristian Aquino seguirán como preparadores físicos, manteniendo la metodología de trabajo implementada en los últimos meses.

Por su parte, Cristian Muñoz seguirá como entrenador de arqueros. Ex jugador del Boca de Carlos Bianchi fue pieza clave en la preparación de los goleros y uno de los hombres de mayor confianza de Russo.

La nueva etapa de Boca comenzará formalmente el próximo sábado, con Úbeda al frente y el resto del staff en sus funciones habituales. Más allá del desafío en lo deportivo, la meta inmediata será mantener la unidad y la fortaleza emocional en un vestuario muy golpeado anímicamente.

Boca Claudio Úbeda Miguel Ángel Russo Cuerpo técnico
Noticias relacionadas
La salud de Miguel Ángel Russo es algo que genera preocupación en el Mundo Boca.

Crece la preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

Boca golea en La Bombonera

Boca goleó 5 a 0 a Newell's y llegó a la cima de la Zona A

Boca juega de local en La Bombonera.

Boca desea cortar la mala racha ante su gente en La Bombonera

Leandro Paredes es amo y señor del mediocampo Azul y Oro.

Leandro Paredes será baja en un partido clave para Boca

Ver comentarios

Lo último

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

Ultimo Momento
17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Policiales
Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Ovación
San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

River ya sabe cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina

River ya sabe cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina

¿Cómo quedará el cuerpo técnico Boca?

¿Cómo quedará el cuerpo técnico Boca?

APB: el Torneo Clausura cerró su noveno capítulo

APB: el Torneo Clausura cerró su noveno capítulo

Atlético Paraná sumó un jugador que ya ascendió con la camiseta Rojiblanca

Atlético Paraná sumó un jugador que ya ascendió con la camiseta Rojiblanca

La provincia
Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26

Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26

Pueblos Originarios repudian considerar este 12 de octubre el Día de la Raza

Pueblos Originarios repudian considerar este 12 de octubre el "Día de la Raza"

Dejanos tu comentario