Leandro Paredes será baja en un partido clave para Boca

Leandro Paredes fue convocado para la Selección Argentina y se perderá el duelo que el Xeneize deberá disputar con Barracas Central.

Si Boca camina en un sendero sinuoso, irregular y sin un rumbo claro con Leandro Paredes , uno de los pocos puntos altos del equipo y la figura excluyente, nace un interrogante gigante sobré cómo funcionará sin su presencia. Y, lamentablemente para Miguel Ángel Russo, ese escenario complicado se confirmó.

La próxima fecha FIFA deja al Xeneize sin su as de espadas, justo cuando se juega todo en el Torneo Clausura y la tabla anual, en la que quedó momentáneamente afuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores tras la derrota con Defensa y Justicia. Convocado por Lionel Scaloni, el 5 se pierde el partido contra Barracas Central.

En concreto,la Selección Argentina tiene alineados dos amistosos en octubre: el 10, contra Venezuela en Miami; y el 13, ante Puerto Rico en Chicago. Y Paredes, columna vertebral del equipo tanto adentro como afuera de la cancha, forma parte de la convocatoria según se dio a conocer en la lista oficial publicada este viernes.

¿Cuál es el problema entonces? Ese fin de semana, más precisamente el sábado 11 de octubre, Boca visita a Barracas Central por la fecha 12 del Torneo Clausura y en tanto el mediocampista no podrá jugar. Es decir, estará este domingo contra Newell´s pero luego se unirá a la Selección y se ausentará en la jornada siguiente.

Dentro de la mala noticia, para el Xeneize llegó un guiño positivo desde Chile: a pesar de que estaban reservados, el entrenador Nicolás Córdova finalmente decidió no convocar ni a Carlos Palacios (se recupera de un lesión) ni a Williams Alarcón.

Además, si bien corre detrás en la consideración de Russo, Milton Delgado tampoco será opción en el puesto, dado que está jugando el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

La baja de Leandro Paredes

De todas maneras, la clave radica en la ausencia de Paredes ante Barracas y el desgaste que sufrirá no sólo por los partidos, sino por el viaje de regreso. El mediocampista de 31 años se reintegraría a contrarreloj del duelo con Belgrano, el 19 de octubre, aunque se espera que esté en condiciones de jugar. Como si esto fuera poco, el duelo con River asoma en el horizonte: el 9 de noviembre.

Justamente en noviembre, la Selección Argentina tiene dos amistosos más pactados, frente a Angola e India. Ante esto, Paredes podría priorizar el Superclásico para luego unirse a la delegación nacional. Pero, de concretarse, igualmente se perdería la última fecha, contra Tigre, y regresaría en los eventuales Playoffs si es que Boca clasifica.

Así, Russo y su cuerpo técnico deberán planificar de qué manera suplir la ausencia de su principal figura en la recta final del Torneo Clausura, con partidos que no sólo definirán su clasificación a la fase de eliminación directa, sino que además serán claves para asegurar la presencia de Boca en la próxima Copa Libertadores, desde la tabla anual. La ventaja es que Ander Herrera volvió contra Defensa y se erige como una alternativa concreta.