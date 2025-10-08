Uno Entre Rios | Ovación | Russo

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Confirmaron la muerte de Miguel Ángel Russo, emblema del fútbol argentino. Era el acual entrenador de Boca.

8 de octubre 2025 · 19:23hs
El mundo del fútbol está de luto. Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico director técnico y símbolo indiscutido de del fútbol argentino, a los 69 años de edad. Su partida deja un vacío enorme en el deporte nacional, donde su figura se ganó el respeto de colegas, hinchas y jugadores por igual. Actualmente era el entrenador de Boca.

Russo Una carrera marcada por la pasión y el compromiso

"Miguelo", como lo apodaban con afecto, fue mucho más que un entrenador. Con cinco ciclos al frente de Rosario Central, Russo supo dejar una huella imborrable en el club de sus amores, combinando talento, liderazgo y una profunda conexión con el hincha canalla.

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

Miguel Ángel Russo un ícono de Boca y del fútbol argentino.

La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

Nacido el 9 de abril de 1956, Russo inició su carrera como futbolista profesional en Estudiantes de La Plata, donde jugó durante toda su carrera. Como mediocampista central, se destacó por su inteligencia táctica y su entrega. Sin embargo, sería como técnico donde alcanzaría su máximo reconocimiento.

Títulos y legado

A lo largo de su trayectoria como entrenador, dirigió a equipos como Vélez Sarsfield, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing, Lanús, Estudiantes, y también tuvo pasos por el exterior, incluyendo Colombia, México, Chile y España.

Uno de sus momentos más recordados fue en 2007, cuando llevó a Boca Juniors a conquistar la Copa Libertadores, un título que lo consolidó como uno de los entrenadores más importantes del fútbol sudamericano.

Su última etapa como DT fue nuevamente en Rosario Central, donde regresó en 2023 con el sueño de devolverle al club la competitividad y la identidad que lo caracterizan. Su liderazgo, siempre mesurado pero firme, lo convirtió en un referente del buen trato, tanto dentro como fuera del campo.

Un adiós que duele

La noticia de su muerte generó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico. Clubes, ex jugadores, entrenadores y fanáticos de todo el país expresaron su dolor y destacaron los valores que Russo supo transmitir a lo largo de su carrera: humildad, trabajo, respeto y amor por el fútbol.

Desde Rosario Central, el club que marcó su vida, se decretaron jornadas de duelo y se anunció un homenaje en el estadio Gigante de Arroyito, donde miles de hinchas podrán despedirse de uno de sus máximos ídolos.

Un ejemplo eterno

Miguel Ángel Russo se va físicamente, pero deja un legado eterno. Su imagen, su voz pausada, su mirada serena y su pasión intacta por el fútbol quedarán grabadas en la memoria colectiva del deporte argentino.

