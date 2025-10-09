Uno Entre Rios | Policiales | narcomenudeo

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

El operativo incluyó seis allanamientos, la identificación de 20 personas y la detención de seis. También secuestraron droga, armas y dinero.

9 de octubre 2025 · 11:28hs
El operativo en Gualeguay incluyó seis allanamientos

El operativo en Gualeguay incluyó seis allanamientos, la identificación de 20 personas y la detención de seis. También secuestraron droga, armas y dinero.

En un operativo simultáneo de alto impacto, la Policía de Entre Ríos asestó un duro golpe al narcomenudeo con la detención de seis personas y el secuestro de 767 dosis de cocaína listas para su comercialización. Además, se incautaron marihuana, armas, vehículos, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad delictiva, durante una serie de allanamientos realizados este miércoles en distintos barrios de la ciudad de Gualeguay.

El despliegue policial, que comenzó a las 6 de la mañana del miércoles y se extendió por más de 10 horas, incluyó seis procedimientos coordinados que permitieron también la identificación de otras veinte personas presuntamente vinculadas a la causa.

La investigación fue liderada por la División de Toxicología de Gualeguay y contó con el apoyo de fuerzas especiales y divisiones dependientes de las jefaturas departamentales de Gualeguay, Gualeguaychú, Nogoyá y Victoria, bajo el marco de la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

LEER MÁS: Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Procedimiento

Las órdenes de allanamiento fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Esteban Sebastián Elal, con la supervisión directa de la fiscal Mariángeles Schell.

Durante los procedimientos se secuestraron, además de la cocaína, 13 gramos de marihuana, $850.000 en efectivo, tres armas de fuego, municiones, 24 teléfonos celulares, una balanza de precisión, documentación clave, elementos de fraccionamiento y dos vehículos: un automóvil Volkswagen Voyage y una motocicleta Honda 150.

Desde la fuerza destacaron que “la magnitud del procedimiento refleja el compromiso sostenido de la Policía de Entre Ríos en la lucha frontal contra el narcomenudeo y la desarticulación de redes que amenazan la seguridad de nuestros vecinos”.

La causa continúa bajo investigación judicial para determinar posibles conexiones con estructuras delictivas de mayor escala.

