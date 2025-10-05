Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca desea cortar la mala racha ante su gente en La Bombonera

Boca recibe a Newell’s a partir de las 19 con la intención de ganar tras tres partidos sin poder conseguirlo. Úbeda estará como entrenador al mando del Xeneize.

5 de octubre 2025 · 08:06hs
Boca juega de local en La Bombonera.

Boca recibe a Newell’s este domingo a las 19, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Con la ausencia de Miguel Ángel Russo en el banco, y bajo la conducción interina de Claudio Úbeda, el Xeneize está obligado a ganar. Tras tres partidos sin victorias, el equipo necesita cortar la mala racha para volver a la zona de clasificación a la Copa Libertadores por la tabla anual.

El conjunto de La Ribera viene de un duro golpe ante Defensa y Justicia, rival con el que cayó por 2-1 en Florencio Varela. Este revés cortó una racha positiva de seis encuentros invictos, ya que anteriormente había encadenado triunfos consecutivos frente a Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, y luego empatado contra Rosario Central y Central Córdoba.

Leandro Paredes es amo y señor del mediocampo Azul y Oro.

Boca Central cordoba 2
Boca juega de local en La Bombonera.

Mientras que el presente de Newell’s, dirigido por Cristian Fabbiani, es adverso. Aunque el equipo rescató un empate agónico 1-1 frente a Estudiantes en el Coloso Marcelo Bielsa gracias al gol de Luciano Lollo, su posición en la tabla es muy delicada. Actualmente, se ubica anteúltimo en la Zona A, con apenas 10 unidades, pero se mantiene a solo cuatro puntos del último clasificado a octavos de final.

Probable formación de Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de River Plate

Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Hora y TV: 19 (TNT Sports).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.

Boca Newell's Claudio Ubeda Torneo Clausura
