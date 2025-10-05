Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca goleó 5 a 0 a Newell's y llegó a la cima de la Zona A

Con un doblete de Milton Giménez y anotaciones de Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco, Boca derrotó a Newell's en La Bombonera.

5 de octubre 2025 · 19:01hs
Leandro Paredes en la entrada en calor de Boca ante Newell's.

Boca recibió a Newell's por la fecha 11 del Torneo Clausura. Con la ausencia de Miguel Ángel Russo en el banco, y bajo la conducción interina de Claudio Úbeda, el Xeneize ganó 5 a 0 con un doblete de Milton Giménez y anotaciones de Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

Boca Juniors firmó una primera mitad brillante en La Bombonera y se fue al descanso con una goleada parcial que refleja la amplia diferencia futbolística entre ambos equipos. Con orden, intensidad y una ofensiva en estado de gracia, el conjunto de Claudio Úbeda dominó cada sector del campo y no dejó margen de reacción a Newell’s, que apenas pudo acercarse con peligro sobre el final.

Boca juega de local en La Bombonera.

Boca desea cortar la mala racha ante su gente en La Bombonera

Leandro Paredes es amo y señor del mediocampo Azul y Oro.

Leandro Paredes será baja en un partido clave para Boca

El encuentro arrancó con Boca imponiendo condiciones desde el pitazo inicial. Newell’s intentó sorprender con un pelotazo largo para Carlos Cocoliso González, pero el Xeneize respondió rápido, se adueñó del balón y comenzó a construir juego con Leandro Paredes como eje y Juan Barinaga proyectándose constantemente por derecha.

La primera aproximación clara fue para la visita, a los 4 minutos, con un remate de media distancia de Brian Aguirre que exigió a Juan Espínola. Pero esa acción fue apenas un aviso, porque Boca golpeó en su primera llegada profunda: a los 7 minutos, Barinaga metió un centro milimétrico desde la derecha y Milton Giménez, con una definición impecable, abrió el marcador para el 1 a 0.

Desde entonces, el conjunto local manejó los tiempos del partido con una autoridad absoluta. Paredes y Battaglia controlaron el mediocampo, mientras Merentiel y Giménez se movían con libertad en el frente de ataque. La superioridad se hizo cada vez más notoria y el segundo gol llegó antes de los 25 minutos: otra jugada colectiva iniciada por Barinaga, descarga de Giménez para Merentiel y definición final del propio delantero ex Banfield, que amplió la diferencia tras un rebote en el palo. El 2 a 0 ya reflejaba la superioridad azul y oro.

Newell’s intentó reaccionar con pelotazos a la espalda de los defensores, pero nunca encontró conexión entre Banega y los atacantes. Boca, en cambio, no bajó la intensidad y volvió a golpear. A los 32 minutos, Ayrton Costa se animó a proyectarse por sorpresa, combinó con Velasco y, tras una serie de rebotes, definió con categoría para poner el 3 a 0 y desatar la fiesta en las tribunas.

Recién sobre los 40 minutos, el conjunto rosarino pudo acercarse al descuento con una chance clara: Carlos González recibió dentro del área, giró rápido y remató apenas ancho, a medio metro del palo izquierdo de Marchesín. Fue la única jugada nítida para la Lepra en toda la primera parte.

Mientras que el presente de Newell’s, dirigido por Cristian Fabbiani, es adverso. Aunque el equipo rescató un empate agónico 1-1 frente a Estudiantes en el Coloso Marcelo Bielsa gracias al gol de Luciano Lollo, su posición en la tabla es muy delicada. Actualmente, se ubica anteúltimo en la Zona A, con apenas 10 unidades, pero se mantiene a solo cuatro puntos del último clasificado a octavos de final.

Formación de Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Newell's

Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Fabian Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

