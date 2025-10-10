Uno Entre Rios | El País | Sismo

Fuerte sismo de magnitud 7,8 en el Atlántico Sur: se registró a 720 kilómetros de Ushuaia

Este viernes por la tarde se informó de un potente sismo de magnitud 7,8 sacudió la región. No se emitió alerta de tsunami.

10 de octubre 2025 · 19:04hs
El lugar en donde fue sismo.

El lugar en donde fue sismo.

Un potente sismo de magnitud 7,8 sacudió la región del Atlántico Sur en la madrugada de este jueves, con un epicentro ubicado a aproximadamente 720 kilómetros al sureste de Ushuaia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La hora del sismo

El temblor se registró a las 18.01 (hora local) y tuvo una profundidad estimada de 10 kilómetros bajo el lecho marino. Si bien el epicentro se situó en una zona oceánica alejada de la costa continental, la magnitud del evento generó preocupación entre las autoridades y la población fueguina.

Un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central de Santiago del Estero. 

Santiago del Estero: un sismo de magnitud 5,8 se registró en la zona central

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni víctimas, pero se activaron protocolos de monitoreo en toda la región austral, en coordinación con organismos nacionales e internacionales de vigilancia sísmica y oceanográfica.

La Dirección de Defensa Civil de Tierra del Fuego informó que se encuentran en estado de alerta, aunque no se emitió alerta de tsunami para la costa argentina. No obstante, se solicitó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de información ante posibles réplicas o actualizaciones del evento.

El movimiento telúrico también fue registrado por redes sismológicas de Chile y del Servicio Meteorológico Nacional, que continúan analizando su posible impacto en las plataformas marítimas y zonas costeras.

Este tipo de fenómenos no son frecuentes en el Atlántico Sur, lo que ha llamado la atención de especialistas. Según los sismólogos, se trataría de un evento relacionado con la interacción entre las placas tectónicas Sudamericana y Africana, en una zona de baja actividad sísmica comparada con el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Sismo Ushuaia Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
Sam Altman, creador de ChatGPT, junto a Javier Milei durante la reunión que mantuvieron en San Francisco en mayo del año pasado

OpenAI y Sur Energy invertirán hasta USD 25.000 millones para construir un mega data center para inteligencia artificial

Ysabel Tamayo Escalona celebró el reconocimiento a Corina Machado.

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

El gobierno eliminó la equiparación de los salarios de trabajadores estatales de planta y contratados

El gobierno eliminó la equiparación de los salarios de trabajadores estatales de planta y contratados

Scott Bessent confirmó un swap por USD 20.000 millones para Argentina

Scott Bessent confirmó un swap por USD 20.000 millones para Argentina

Ver comentarios

Lo último

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Ultimo Momento
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Policiales
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Ovación
Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newells y dedicatoria a Miguel

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newell's y dedicatoria a Miguel

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

La provincia
Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Dejanos tu comentario