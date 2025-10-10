Fuerte sismo de magnitud 7,8 en el Atlántico Sur: se registró a 720 kilómetros de Ushuaia

Este viernes por la tarde se informó de un potente sismo de magnitud 7,8 sacudió la región. No se emitió alerta de tsunami.

Un potente sismo de magnitud 7,8 sacudió la región del Atlántico Sur en la madrugada de este jueves, con un epicentro ubicado a aproximadamente 720 kilómetros al sureste de Ushuaia , según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor se registró a las 18.01 (hora local) y tuvo una profundidad estimada de 10 kilómetros bajo el lecho marino. Si bien el epicentro se situó en una zona oceánica alejada de la costa continental, la magnitud del evento generó preocupación entre las autoridades y la población fueguina.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni víctimas, pero se activaron protocolos de monitoreo en toda la región austral, en coordinación con organismos nacionales e internacionales de vigilancia sísmica y oceanográfica.

La Dirección de Defensa Civil de Tierra del Fuego informó que se encuentran en estado de alerta, aunque no se emitió alerta de tsunami para la costa argentina. No obstante, se solicitó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de información ante posibles réplicas o actualizaciones del evento.

El movimiento telúrico también fue registrado por redes sismológicas de Chile y del Servicio Meteorológico Nacional, que continúan analizando su posible impacto en las plataformas marítimas y zonas costeras.

Este tipo de fenómenos no son frecuentes en el Atlántico Sur, lo que ha llamado la atención de especialistas. Según los sismólogos, se trataría de un evento relacionado con la interacción entre las placas tectónicas Sudamericana y Africana, en una zona de baja actividad sísmica comparada con el Cinturón de Fuego del Pacífico.