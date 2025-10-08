La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

Tras el fallecimiento del entrenador de Boca, se confirmó que el encuentro que iba a disputarse el sábado por la 12° fecha del Clausura será reprogramado.

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, a sus 69 años. Una vez se conoció la noticia, muchas instituciones expresaron sus condolencias en las redes sociales entre ellas Barracas Central, quien también comunicó que está a disposición de la decisión que tome Boca con respecto al duelo del sábado por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

" El Club Atlético Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida. A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo en este momento tan duro al Club Atlético Boca Juniors, a todos sus socios y simpatizantes", informa el comunicado.

Luego, detalla que deja en manos del Xeneize el futuro del encuentro de este 11 de octubre, a las 14:30 horas en el estadio Claudio Tapia: "Asimismo, le comunica a su presidente, el señor Juan Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones.

"El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga", concluyó el Guapo con su mensaje. De momento, las autoridades de ambos clubes y de la AFA aún no realizaron ninguna resolución y es probable que la cuestión se termine por definir en las próximas horas.