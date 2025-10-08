El fútbol argentino está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, a sus 69 años. Una vez se conoció la noticia, muchas instituciones expresaron sus condolencias en las redes sociales entre ellas Barracas Central, quien también comunicó que está a disposición de la decisión que tome Boca con respecto al duelo del sábado por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.
La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo
Tras el fallecimiento del entrenador de Boca, se confirmó que el encuentro que iba a disputarse el sábado por la 12° fecha del Clausura será reprogramado.
El menseje de Barracas al entrenador de Boca
"El Club Atlético Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida. A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo en este momento tan duro al Club Atlético Boca Juniors, a todos sus socios y simpatizantes", informa el comunicado.
Luego, detalla que deja en manos del Xeneize el futuro del encuentro de este 11 de octubre, a las 14:30 horas en el estadio Claudio Tapia: "Asimismo, le comunica a su presidente, el señor Juan Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones.
"El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga", concluyó el Guapo con su mensaje. De momento, las autoridades de ambos clubes y de la AFA aún no realizaron ninguna resolución y es probable que la cuestión se termine por definir en las próximas horas.