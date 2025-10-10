Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26

En San Salvador se concretó el lanzamiento de la campaña arrocera provincial con la participación de productores, autoridades y representantes de la cadena

En San Salvador se concretó el lanzamiento de la campaña arrocera provincial 2025/2026 con la presencia de productores, autoridades y representantes de molinos y del resto de la cadena productiva, quienes participaron de dinámicas a campo y exhibición de maquinaria. Cabe destacar que Entre Ríos es la segunda provincia productora de arroz, después de Corrientes.

Durante el acto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc Hó, transmitió el mensaje del gobernador, subrayando el valor estratégico del agro para la provincia: "Este gobierno tiene muy en claro que el campo es la palanca fundamental para el desarrollo de nuestra provincia", afirmó.

Campaña arrocera

Medidas para beneficiar al sector

A su vez, el ministro enumeró algunas de las medidas implementadas. Entre ellas, la reducción tributaria como la baja de impuestos en términos reales del Inmobiliario Rural, eliminación de más de 100 tasas y reducción de alícuotas de Ingresos Brutos y del Impuesto al Sello en la compra de maquinaria. Por otro lado, destacó la disminución de la tarifa eléctrica arrocera; reduciendo el costo fijo al 10% durante los meses sin riego, con un esfuerzo provincial superior a los 2 mil millones de pesos para garantizar condiciones competitivas a los productores.

Arroz En San Salvador lanzaron la campaña 2025/206

Inversiones y apoyo

Boc Hó también resaltó las inversiones en infraestructura rural y portuaria, como los trabajos en caminos rurales, mejoras en el puerto de Concepción del Uruguay y la inclusión del brazo del Paraná Guazú en el dragado de la Hidrovía, que permitirá alcanzar 34 pies de calado y beneficiará a los puertos entrerrianos, especialmente el de Ibicuy.

"Estas acciones son parte de una visión de provincia que apuesta a producir más, generar empleo genuino y aprovechar el potencial exportador de nuestros sectores agroindustriales", concluyó Boc Hó. El encuentro consolidó el trabajo conjunto entre el sector público y privado, reafirmando la importancia del arroz como motor productivo y social del centro norte entrerriano.

Campaña arrocera exitosa

Cabe recordar que la campaña de arroz 2024/25 en Entre Ríos cerró con resultados sobresalientes: la provincia alcanzó un rendimiento promedio récord de 8.272 kg/ha, lo que representa un incremento del 10% respecto de la campaña anterior y del 9% frente al promedio del último lustro, según el informe difundido por la Bolsa de Cereales de la provincia.