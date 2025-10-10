Uno Entre Rios | La Provincia | campaña arrocera

Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26

En San Salvador se concretó el lanzamiento de la campaña arrocera provincial con la participación de productores, autoridades y representantes de la cadena

10 de octubre 2025 · 16:01hs
En San Salvador lanzaron la campaña arrocera 2025/206

En San Salvador lanzaron la campaña arrocera 2025/206

En San Salvador se concretó el lanzamiento de la campaña arrocera provincial 2025/2026 con la presencia de productores, autoridades y representantes de molinos y del resto de la cadena productiva, quienes participaron de dinámicas a campo y exhibición de maquinaria. Cabe destacar que Entre Ríos es la segunda provincia productora de arroz, después de Corrientes.

Durante el acto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc Hó, transmitió el mensaje del gobernador, subrayando el valor estratégico del agro para la provincia: "Este gobierno tiene muy en claro que el campo es la palanca fundamental para el desarrollo de nuestra provincia", afirmó.

El CGE invita a participar del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel destinado a docentes.

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Suben las naftas y gasoil desde el lunes.

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Campaña arrocera

Medidas para beneficiar al sector

A su vez, el ministro enumeró algunas de las medidas implementadas. Entre ellas, la reducción tributaria como la baja de impuestos en términos reales del Inmobiliario Rural, eliminación de más de 100 tasas y reducción de alícuotas de Ingresos Brutos y del Impuesto al Sello en la compra de maquinaria. Por otro lado, destacó la disminución de la tarifa eléctrica arrocera; reduciendo el costo fijo al 10% durante los meses sin riego, con un esfuerzo provincial superior a los 2 mil millones de pesos para garantizar condiciones competitivas a los productores.

Arroz
En San Salvador lanzaron la campaña 2025/206

En San Salvador lanzaron la campaña 2025/206

Inversiones y apoyo

Boc Hó también resaltó las inversiones en infraestructura rural y portuaria, como los trabajos en caminos rurales, mejoras en el puerto de Concepción del Uruguay y la inclusión del brazo del Paraná Guazú en el dragado de la Hidrovía, que permitirá alcanzar 34 pies de calado y beneficiará a los puertos entrerrianos, especialmente el de Ibicuy.

"Estas acciones son parte de una visión de provincia que apuesta a producir más, generar empleo genuino y aprovechar el potencial exportador de nuestros sectores agroindustriales", concluyó Boc Hó. El encuentro consolidó el trabajo conjunto entre el sector público y privado, reafirmando la importancia del arroz como motor productivo y social del centro norte entrerriano.

Campaña arrocera exitosa

Entre Ríos es la segunda provincia productora de arroz, después de Corrientes.

Cabe recordar que la campaña de arroz 2024/25 en Entre Ríos cerró con resultados sobresalientes: la provincia alcanzó un rendimiento promedio récord de 8.272 kg/ha, lo que representa un incremento del 10% respecto de la campaña anterior y del 9% frente al promedio del último lustro, según el informe difundido por la Bolsa de Cereales de la provincia.

campaña arrocera Entre Ríos San Salvador productores agricultura
Noticias relacionadas
La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Pueblos originarios repudian considerar este 12 de octubre el Día de la Raza

Pueblos Originarios repudian considerar este 12 de octubre el "Día de la Raza"

El Círculo Médico Dpto. Paraná invita a la Jornada interdisciplinaria El envejecer activo

El Círculo Médico Dpto. Paraná invita a la Jornada interdisciplinaria "El envejecer activo"

diputados sanciono la reforma a la ley del consejo de la magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Ver comentarios

Lo último

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

Ultimo Momento
17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Policiales
Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Ovación
San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

River ya sabe cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina

River ya sabe cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina

¿Cómo quedará el cuerpo técnico Boca?

¿Cómo quedará el cuerpo técnico Boca?

APB: el Torneo Clausura cerró su noveno capítulo

APB: el Torneo Clausura cerró su noveno capítulo

Atlético Paraná sumó un jugador que ya ascendió con la camiseta Rojiblanca

Atlético Paraná sumó un jugador que ya ascendió con la camiseta Rojiblanca

La provincia
Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26

Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26

Pueblos Originarios repudian considerar este 12 de octubre el Día de la Raza

Pueblos Originarios repudian considerar este 12 de octubre el "Día de la Raza"

Dejanos tu comentario