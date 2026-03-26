¿Cómo le fue a Patronato con Daniel Zamora como árbitro?

Arbitró a Patronato en una sola oportunidad. El domingo estará presente en el Grella en el juego entre el local y Colón de Santa Fe por la Primera Nacional.

Patronato y Colón de Santa Fe protagonizarán uno de los encuentros que se disputarán en el marco de la séptima fecha del campeonato de la Primera Nacional. El cruce entre e Rojinegro y el Sabalero se llevará adelante el domingo a partir de las 16 en el estadio Grella. El juez designado fue Daniel Zamora.

El colegiado será secundado por los asistentes Marcelo Errante y Sebastián Pumetti. El rol de cuarto árbitro estará a cargo por Mariano Negrete.

Daniel Zamora, de regreso al Grella

Zamora ingresará por segunda vez al escenario ubicado en barrio Villa Sarmiento. Su único contacto con Patronato se registró el 31 de agosto de 2025, ocasión en la que el dueño de casa igualó 0 a 0 ante Atlanta.

A su vez dirigió a Colón en dos oportunidades. La suerte le fue esquiva al Sabalero. El 12 de febrero de 2025 el conjunto santafesino quedó eliminado en la Copa Argentina al perder por 3 a 1 ante San Martín de Tucumán, en definición por penales. El segundo juego que disputó el elenco de barrio Centenario y fue dirigido por Zamora se disputó el 24 de junio de 2025. La victoria quedó en manos de Nueva Chicago, que se impuso por 1 a 0.

Programa de la séptima fecha de la Primera Nacional

Viernes

18.15: Ciudad Bolivar- Agropecuario

Árbitro: Matías Billone

22.10: Chaco For Ever - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Álvaro Carranza

22.10: San Martín (San Juan) - Racing (Córdoba)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Sábado

13: Atlanta-Ferro

Árbitro: Pablo Giménez

15.30: Almagro – Deportivo Morón

Árbitro: Bryan Ferreyra

16: Almirante Brown - Tristán Suárez

Árbitro: Javier Delbarba

20: Colegiales - San Miguel

Árbitro: Gonzalo Pereira

Domingo

15: Los Andes – Temperley

Árbitro: Bruno Amiconi

15.30: Nueva Chicago – All Boys

Árbitro: Juan Pafundi

16: Chacarita – Estudiantes

Árbitro: Juan Pablo Loustau

16: Deportivo Madryn – San Martín (Tucumán)

Árbitro: Fabrizio Llobet

16: Patronato – Colón

Árbitro: Daniel Zamora

16: San Telmo – Quilmes

Árbitro: Juan Cruz Robledo

17: Deportivo Maipú – Godoy Cruz

Árbitro: Maximiliano Manduca

17: Güemes – Mitre

Árbitro: Nahuel Viñas

17.30: 17.30 Gimnasia y Tiro – Central Norte (Salta)

Árbitro: Felipe Viola

Lunes

16: Defensores de Belgrano – Atlético Rafaela

Árbitro: Franco Acita

Miércoles

20: Midland – Acassuso

Árbitro: Federico Benítez