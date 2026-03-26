Patronato y Colón de Santa Fe protagonizarán uno de los encuentros que se disputarán en el marco de la séptima fecha del campeonato de la Primera Nacional. El cruce entre e Rojinegro y el Sabalero se llevará adelante el domingo a partir de las 16 en el estadio Grella. El juez designado fue Daniel Zamora.
¿Cómo le fue a Patronato con Daniel Zamora como árbitro?
Arbitró a Patronato en una sola oportunidad. El domingo estará presente en el Grella en el juego entre el local y Colón de Santa Fe por la Primera Nacional.
El colegiado será secundado por los asistentes Marcelo Errante y Sebastián Pumetti. El rol de cuarto árbitro estará a cargo por Mariano Negrete.
Daniel Zamora, de regreso al Grella
Zamora ingresará por segunda vez al escenario ubicado en barrio Villa Sarmiento. Su único contacto con Patronato se registró el 31 de agosto de 2025, ocasión en la que el dueño de casa igualó 0 a 0 ante Atlanta.
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A su vez dirigió a Colón en dos oportunidades. La suerte le fue esquiva al Sabalero. El 12 de febrero de 2025 el conjunto santafesino quedó eliminado en la Copa Argentina al perder por 3 a 1 ante San Martín de Tucumán, en definición por penales. El segundo juego que disputó el elenco de barrio Centenario y fue dirigido por Zamora se disputó el 24 de junio de 2025. La victoria quedó en manos de Nueva Chicago, que se impuso por 1 a 0.
Programa de la séptima fecha de la Primera Nacional
Viernes
18.15: Ciudad Bolivar- Agropecuario
Árbitro: Matías Billone
22.10: Chaco For Ever - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Álvaro Carranza
22.10: San Martín (San Juan) - Racing (Córdoba)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Sábado
13: Atlanta-Ferro
Árbitro: Pablo Giménez
15.30: Almagro – Deportivo Morón
Árbitro: Bryan Ferreyra
16: Almirante Brown - Tristán Suárez
Árbitro: Javier Delbarba
20: Colegiales - San Miguel
Árbitro: Gonzalo Pereira
Domingo
15: Los Andes – Temperley
Árbitro: Bruno Amiconi
15.30: Nueva Chicago – All Boys
Árbitro: Juan Pafundi
16: Chacarita – Estudiantes
Árbitro: Juan Pablo Loustau
16: Deportivo Madryn – San Martín (Tucumán)
Árbitro: Fabrizio Llobet
16: Patronato – Colón
Árbitro: Daniel Zamora
16: San Telmo – Quilmes
Árbitro: Juan Cruz Robledo
17: Deportivo Maipú – Godoy Cruz
Árbitro: Maximiliano Manduca
17: Güemes – Mitre
Árbitro: Nahuel Viñas
17.30: 17.30 Gimnasia y Tiro – Central Norte (Salta)
Árbitro: Felipe Viola
Lunes
16: Defensores de Belgrano – Atlético Rafaela
Árbitro: Franco Acita
Miércoles
20: Midland – Acassuso
Árbitro: Federico Benítez