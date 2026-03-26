Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo le fue a Patronato con Daniel Zamora como árbitro?

Arbitró a Patronato en una sola oportunidad. El domingo estará presente en el Grella en el juego entre el local y Colón de Santa Fe por la Primera Nacional.

26 de marzo 2026 · 10:40hs
¿Cómo le fue a Patronato con Daniel Zamora como árbitro?

Patronato y Colón de Santa Fe protagonizarán uno de los encuentros que se disputarán en el marco de la séptima fecha del campeonato de la Primera Nacional. El cruce entre e Rojinegro y el Sabalero se llevará adelante el domingo a partir de las 16 en el estadio Grella. El juez designado fue Daniel Zamora.

El colegiado será secundado por los asistentes Marcelo Errante y Sebastián Pumetti. El rol de cuarto árbitro estará a cargo por Mariano Negrete.

El Rojinegro, el Mondonguero y el Pingüi ingresaron entre los ocho mejores de la Copa Túnel Subfluvial. El martes había clasificado Atlético Paraná.

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

Patronato de luto: falleció Alcides Papaleo, ex presidente del club.

Dolor en Paraná: falleció el histórico dirigente de Patronato, Alcides Papaleo

Daniel Zamora, de regreso al Grella

Zamora ingresará por segunda vez al escenario ubicado en barrio Villa Sarmiento. Su único contacto con Patronato se registró el 31 de agosto de 2025, ocasión en la que el dueño de casa igualó 0 a 0 ante Atlanta.

Nota relacionada: Dolor en Paraná: falleció el histórico dirigente de Patronato, Alcides Papaleo

A su vez dirigió a Colón en dos oportunidades. La suerte le fue esquiva al Sabalero. El 12 de febrero de 2025 el conjunto santafesino quedó eliminado en la Copa Argentina al perder por 3 a 1 ante San Martín de Tucumán, en definición por penales. El segundo juego que disputó el elenco de barrio Centenario y fue dirigido por Zamora se disputó el 24 de junio de 2025. La victoria quedó en manos de Nueva Chicago, que se impuso por 1 a 0.

Programa de la séptima fecha de la Primera Nacional

Viernes

18.15: Ciudad Bolivar- Agropecuario

Árbitro: Matías Billone

22.10: Chaco For Ever - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Álvaro Carranza

22.10: San Martín (San Juan) - Racing (Córdoba)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Sábado

13: Atlanta-Ferro

Árbitro: Pablo Giménez

15.30: Almagro – Deportivo Morón

Árbitro: Bryan Ferreyra

16: Almirante Brown - Tristán Suárez

Árbitro: Javier Delbarba

20: Colegiales - San Miguel

Árbitro: Gonzalo Pereira

Domingo

15: Los Andes – Temperley

Árbitro: Bruno Amiconi

15.30: Nueva Chicago – All Boys

Árbitro: Juan Pafundi

16: Chacarita – Estudiantes

Árbitro: Juan Pablo Loustau

16: Deportivo Madryn – San Martín (Tucumán)

Árbitro: Fabrizio Llobet

16: Patronato – Colón

Árbitro: Daniel Zamora

16: San Telmo – Quilmes

Árbitro: Juan Cruz Robledo

17: Deportivo Maipú – Godoy Cruz

Árbitro: Maximiliano Manduca

17: Güemes – Mitre

Árbitro: Nahuel Viñas

17.30: 17.30 Gimnasia y Tiro – Central Norte (Salta)

Árbitro: Felipe Viola

Lunes

16: Defensores de Belgrano – Atlético Rafaela

Árbitro: Franco Acita

Miércoles

20: Midland – Acassuso

Árbitro: Federico Benítez

Patronato Colón de Santa Fe Daniel Zamora Primera Nacional
Noticias relacionadas
El campeonato de la APB continúa con su desarrollo.

APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

El Yagui indicó que el triunfo de Patronato sobre Colegiales aporta una bocanada de aire fresco. También habló sobre el juego que se viene ante Colón.

Rubén Forestello analizó la primera victoria de Patronato: "Nos da tranquilidad"

patronato confirmo la presencia de neutrales para el encuentro ante colon

Patronato confirmó la presencia de neutrales para el encuentro ante Colón

Renzo Reynaga tuvo su primer encuentro en el 11 inicial. 

Renzo Reynaga: "Necesitaba el gol"

Ver comentarios

Lo último

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Ultimo Momento
Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Policiales
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Ovación
Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

La provincia
Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Dejanos tu comentario