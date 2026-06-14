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Chajarí: conductor ebrio chocó a un menor y se dio a la fuga

La Policía detuvo al conductor que chocó a un menor y lo abandonó en Chajarí. La alcoholemia poitiva le dio 2,25 gramos de alcohol en sangre

14 de junio 2026 · 08:43hs
La Policía detuvo al conductor que chocó a un menor y lo abandonó en Chajarí. La alcoholemia poitiva le dio 2

La Policía detuvo al conductor que chocó a un menor y lo abandonó en Chajarí. La alcoholemia poitiva le dio 2,25 gramos de alcohol en sangre 

Personal policial de la departamental Federación logró detener al conductor que chocó a un menor y se dio a la fuga en Chajarí. Al ser aprehendido la alocoholemia le dio 2,25 gramos de alcohol en sangre. Quedó detenido.

El accidente ocurrió en Avenida 1° de Mayo al 2.691, en Chajarí, cuando el niño cruzaba la calle y fue embestido por una camioneta 4x4 Mitsubishi, impacto que le provocó fractura de cráneo y de fúmur. El conductor huyó del lugar al que luego regresó y fue detenido.

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El menor fue trasladado al hospital local donde se le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, con fractura de cráneo y fractura de fémur.

La causa está instruida por la fiscal Carolina Ezpeleta, quien dispuso la detención del conductor en la Comisaría N°1 de Chajarí mientras avanza la investigación. En tanto, al menor se le realizan estudios complementarios para determinar la gravedad de las lesiones.

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