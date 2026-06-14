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Paraná: harán Jornada de Eficiencia Energérica

La actividad se desarrollará el jueves 25 organizada por la Fundación ERASUS y Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (CAPER)

14 de junio 2026 · 09:52hs
La actividad se desarrollará el jueves 25

La actividad se desarrollará el jueves 25, de 9 a 13 horas en el Salón de los Colegios (España 279), en Paraná.
La actividad se desarrollará el jueves 25 organizada por la Fundación ERASUS y Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (CAPER)

La actividad se desarrollará el jueves 25 organizada por la Fundación ERASUS y Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (CAPER)
La actividad se desarrollará el jueves 25 organizada por la Fundación ERASUS y Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (CAPER)

La actividad se desarrollará el jueves 25 organizada por la Fundación ERASUS y Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (CAPER)

Se desarrollará en Paraná una Jornada de Eficiencia Energérica y Etiquetado de Viviendas destinado a profesionales, técnicos, estudiantes y público interesado.

La actividad se desarrollará el jueves 25, de 9 a 13 horas en el Salón de los Colegios (España 279) y es organizada por la Fundación ERASUS (Energías Renovables y Arquitectura Sustentable) y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (CAPER), con el acompañamiento de instituciones vinculadas al sector.

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Construcción eficiencia energética

Durante la jornada se presentarán avances en materia de eficiencia energética aplicada a viviendas, el estado actual del sistema de etiquetado energético en Entre Ríos y experiencias de implementación en otras jurisdicciones. El programa incluye exposiciones de especialistas nacionales y provinciales, representantes del sector energético y referentes técnicos vinculados a la temática.

La iniciativa busca promover herramientas que contribuyan a mejorar el desempeño energético de las viviendas, reducir consumos, optimizar recursos y avanzar hacia ciudades más sostenibles.

La participación es gratuita, con inscripción previa a través del presente formulario.

Programa

Paraná Jornada Eficiencia energética Colegio de Arquitectos
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