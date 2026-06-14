Emiliano Yacobitti: "Salimos de la emergencia, pero el conflicto universitario todavía no terminó"

El vicerrector de UBA, Emiliano Yacobitti, reconoció avances paritarios en el sector de la universidades, pero alertó sobre la fuga de docentes y científicos

El vicerrector de UBA, Emiliano Yacobitti, reconoció avances paritarios en el sector de la universidades, pero alertó sobre la fuga de docentes y científicos

El vicerrector de UBA, Emiliano Yacobitti, reconoció avances paritarios en el sector de la universidades, pero alertó sobre la fuga de docentes y científicos

El vicerrector de UBA, Emiliano Yacobitti, reconoció avances paritarios en el sector de la universidades, pero alertó sobre la fuga de docentes y científicos

El vicerrector de UBA, Emiliano Yacobitti, reconoció avances paritarios en el sector de la universidades, pero alertó sobre la fuga de docentes y científicos

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró que el acercamiento entre el Gobierno nacional y las universidades representa un cambio en la dinámica del conflicto, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo porque resta cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar en la recomposición salarial de docentes y trabajadores del sistema.

“Hay que reconocer que el gobierno hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico, que es casi el 60% de lo que reclama la ley en las distintas materias: la salarial, la de gastos de funcionamiento y la de hospitales universitarios” , explicó Yacobitti, al analizar la nueva etapa de diálogo entre ambas partes. Sin embargo, remarcó que “no podemos decir que se llegó a un acuerdo porque lo que nosotros planteamos es que el gobierno tiene que cumplir la ley ”.

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Para el dirigente universitario, la apertura del Ejecutivo representa una novedad después de casi dos años de tensión. “Hay que destacar la voluntad de diálogo del gobierno con las universidades nacionales, que es una novedad en todo lo que fue este conflicto hasta ahora”, señaló, y consideró que esta instancia permite “empezar a discutir muchas otras cosas que tienen que ver no solo con lo salarial”.

Yacobitti sostuvo que la protesta universitaria tuvo un impacto político que obligó al Gobierno a modificar su postura. “Creo que el gobierno pagó un costo. La última movilización que se hizo fue muy masiva, traspasó las fronteras de la academia, se involucraron personalidades de la cultura y muchas personas que ven lo que está pasando con la universidad”, afirmó por AM990 Splendid.

En ese sentido, planteó que el objetivo ahora debe ser sostener un canal de diálogo permanente. “Nosotros estamos todos los días definiendo planes de estudio, nuevas carreras, qué se va a investigar y qué no, y para eso hace falta un diálogo permanente con el gobierno”, sostuvo.

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Sobre la discusión judicial por la Ley de Financiamiento Universitario, el vicerrector de la UBA afirmó que las universidades no abandonarán esa vía. “No se pueden juntar dos particulares y decidir no cumplimos la ley. Me parece que eso es algo básico”, expresó, y cuestionó los tiempos de resolución del conflicto: “Hace más de 200 días que esto se votó y se judicializó. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para resolver si una ley hay que cumplirla o no?”.

Al hacer un balance de los últimos años de conflicto, Yacobitti describió las consecuencias del ajuste sobre el sistema universitario. “Perdimos alumnos porque la situación económica es la misma que la de la mayoría de las personas en Argentina. Cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes”, explicó.

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Además, alertó por la pérdida de recursos humanos dentro del sistema educativo. “Perdimos profesores que bajaron sus dedicaciones para poder cubrir más horas en otros lugares o directamente tener otros trabajos. Algunos se han ido a otros países”, indicó, y agregó que uno de los principales problemas es “la fuga muy grande en investigación y ciencia”. “No hay un país que pueda pretender progresar si no tiene una ciencia que investiga las cuestiones estratégicas para el país”, afirmó.

Respecto a los cuestionamientos del Gobierno sobre el manejo de los fondos universitarios y las auditorías, Yacobitti defendió los controles existentes. “Las auditorías están, se hacen y están publicadas en la Auditoría General de la Nación. Siempre estuvieron”, sostuvo, y agregó: “Está bien que se controlen todos los fondos que quieran. Estoy tranquilo con eso”.

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Realidad política

Por otro lado, analizó la situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su futuro dentro del oficialismo. “Un jefe de gabinete sin credibilidad ni ante la sociedad ni ante sus propios compañeros de gabinete, porque permanentemente los expone a tener que dar explicaciones sobre algo que no quieren hacer, no es algo bueno para el gobierno”, afirmó.

También se refirió a la construcción de una alternativa política opositora y sostuvo que no alcanza con una alianza electoral. “Lo que no se puede hacer es juntarse para ganarle a alguien. Tenemos que construir una alternativa que le diga a la sociedad qué va a hacer con cada uno de los problemas que tiene y cuáles son las propuestas que va a llevar al Congreso”, señaló.

Sobre un eventual regreso de Mauricio Macri como candidato presidencial, Yacobitti sostuvo que será una definición de la sociedad en las PASO. “Macri tiene todo el derecho del mundo a querer volver a ser candidato a presidente, pero lo importante es qué los une y qué van a hacer si ganan”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre si la educación es una prioridad para la gestión de Javier Milei, Yacobitti fue contundente: “No, yo no creo que sea una prioridad”. No obstante, remarcó que la nueva etapa de diálogo abre una oportunidad para discutir el futuro del sistema universitario y los desafíos que enfrenta frente a los cambios tecnológicos y educativos.