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Tigre y Barracas Central empataron en el cierre de la fecha

Tigre y el Guapo igualaron 0-0 en el Estadio José Dellagiovanna por la séptima fecha del torneo Clausura de Primera.

31 de agosto 2026 · 23:28hs
Tigre empató con Barracas en Victoria.

Tigre empató con Barracas en Victoria.

Tigre igualó 0-0 con Barracas Central en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria. Fue un partido aburrido el que se dio en el cierre de la séptima fecha.

Una primera mitad con pocas emociones y en ese marco Barracas avisó con un remate de Iván Tapia que se fue desviado. Luego el local tuvo la más clara con un remate de Santiago Lopéz que pasó cerca del travesaño.

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El trámite se mantuvo en el complemento con sendos esquemas mezquinos que impidieron jugadas de peligro. Recién a falta de 15 minutos para el final Norberto Briasco exigió a Felipe Zenobio con un remate que tampoco generó mucho peligro.

Más tarde hubo polémica por una jugada en la que Nahuel Banegas y Jhonatan Candia forcejearon dentro del área. El árbitro Facundo Tello recibió el llamado del VAR y luego de analizar la jugada no sancionó penal.

Lo que viene para Tigre y Barracas

En la próxima fecha Tigre visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, el sábado desde las 14.30. En tanto que Barracas recibirá a Argentinos Juniors el lunes desde las 19.00.

Tigre Barracas Central Torneo Clausura
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